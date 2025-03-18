Переговори Трампа і Путіна щодо перемир'я: перші заяви та усе, що відомо
18 березня відбувається телефонна розмова Трампа та Путіна. 24 Канал збирає деталі.
Про те, що Трамп говоритиме з Путіним, повідомив сам американський президент. За його словами, він налаштований рішуче та прагне зупинити війну. Втім, іноземні ЗМІ пишуть, що Трамп може пожертвувати інтересами України.
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Про що говорили Трамп і Путін 18 березня
ЗМІ пишуть, що розмова завершилася. Вона тривала півтори години. Розмова Трампа та Путіна досі триває. Діалог проходить добре, запевнив представник Білого дому Ден Скавіно. Венс і Рубіо перебувають там. У Білому домі пообіцяли, що Трамп вийде до журналістів, щойно завершить розмову. О п'ятій вечора за Києвом ЗМІ повідомили, що розмова почалася. Білий дім досить швидко підтвердив її, але заявив, що вона триває вже годину.
ЗМІ пишуть, що розмова завершилася. Вона тривала півтори години.
Розмова Трампа та Путіна досі триває.
Діалог проходить добре, запевнив представник Білого дому Ден Скавіно.
Венс і Рубіо перебувають там.
У Білому домі пообіцяли, що Трамп вийде до журналістів, щойно завершить розмову.
О п'ятій вечора за Києвом ЗМІ повідомили, що розмова почалася. Білий дім досить швидко підтвердив її, але заявив, що вона триває вже годину.