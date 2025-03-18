Переговори Трампа і Путіна щодо перемир'я: перші заяви та усе, що відомо

18 березня відбувається телефонна розмова Трампа та Путіна. 24 Канал збирає деталі.

Про те, що Трамп говоритиме з Путіним, повідомив сам американський президент. За його словами, він налаштований рішуче та прагне зупинити війну. Втім, іноземні ЗМІ пишуть, що Трамп може пожертвувати інтересами України.

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Про що говорили Трамп і Путін 18 березня