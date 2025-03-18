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Геополітика Америка Переговори Трампа і Путіна щодо перемир'я: перші заяви та усе, що відомо
18 березня, 17:29
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Переговори Трампа і Путіна щодо перемир'я: перші заяви та усе, що відомо

Ірина Чеботнікова

18 березня відбувається телефонна розмова Трампа та Путіна. 24 Канал збирає деталі.

Про те, що Трамп говоритиме з Путіним, повідомив сам американський президент. За його словами, він налаштований рішуче та прагне зупинити війну. Втім, іноземні ЗМІ пишуть, що Трамп може пожертвувати інтересами України.

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Про що говорили Трамп і Путін 18 березня

ЗМІ пишуть, що розмова завершилася. Вона тривала півтори години.

Розмова Трампа та Путіна досі триває.

Діалог проходить добре, запевнив представник Білого дому Ден Скавіно.

Венс і Рубіо перебувають там.

У Білому домі пообіцяли, що Трамп вийде до журналістів, щойно завершить розмову.

О п'ятій вечора за Києвом ЗМІ повідомили, що розмова почалася. Білий дім досить швидко підтвердив її, але заявив, що вона триває вже годину.