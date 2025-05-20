"Безсумнівно перемога Путіна": Reuters проаналізували розмову російського диктатора з Трампом

Європейські лідери та Україна вимагають від Москви негайного припинення вогню. Водночас президент США Дональд Трамп намагається переконати Володимира Путіна погодитися хоча б на 30-денне перемир’я.

Розмову Трампа та Путіна вже називають "безсумнівною перемогою Путіна". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Трамп може виглядати слабким і наївним, – The Economist про телефонну розмову з Путіним

Як пройшла розмова Трампа та Путіна

Попри міжнародний тиск, Путін відмовляється йти на поступки й наполягає, що перед будь-яким перемир’ям мають бути виконані його умови.

За словами кремлівського помічника Юрія Ушакова, обговорення термінів припинення вогню під час переговорів Трампа і Путіна не було. Натомість йшлося про можливий обмін дев’яти громадян США на дев’ятьох росіян у межах обміну полоненими. Трамп, зі свого боку, охарактеризував потенціал двосторонніх відносин як "вражаючий".

Тим часом представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Київ і Москва перебувають у процесі "складних контактів" щодо погодження меморандуму про мир та перемир’я. За його словами, наразі "жодних термінів бути не може", оскільки "диявол криється в деталях".

Колишній прем’єр Швеції Карл Більдт сказав, що телефонна розмова з Трампом була "безсумнівно перемогою Путіна", оскільки російський президент відкинув будь-які заклики до негайного припинення вогню й продовжує воєнний тиск за столом переговорів.

Як зазначають джерела, учасники попередніх обговорень Трампа з європейськими та українськими партнерами були шоковані його небажанням застосовувати санкційний тиск на Москву. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн натомість лише зауважила, що розмова була "хорошою" й підкреслила важливість збереження участі США в процесі.

Путін, який наразі контролює близько 20% території України, не відступає від своїх умов – серед яких виведення українських військ з чотирьох регіонів, які Росія вважає своїми. Він сказав, що меморандум, над яким Росія і Україна працюватимуть про майбутню мирну угоду, визначить "низку позицій, таких як, наприклад, принципи врегулювання, терміни можливої мирної угоди".

Нагадаємо, Путін демонструє Трампу відсутність інтересу до мирних ініціатив США, вважаючи війну екзистенційною загрозою. Після двогодинної розмови з Путіним, президент США Дональд Трамп уже не виглядав таким рішучим миротворцем, яким був ще п’ять днів тому.