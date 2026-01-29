Залежність Києва від США зменшується: Європа планує замінити розвіддані Вашингтона

Країни Європи планують протягом кількох місяців суттєво зменшити залежність Києва від розвідувальних даних США. Для цього європейці активно нарощують власний обмін інформацією та ресурси.

Про це повідомляє Financial Times.

Як європейці можуть замінити розвіддані США?

Після призупинення Трампом обміну розвідувальними даними та постачання зброї для України, європейські країни значно активізували свої ресурси та суттєво збільшили обмін розвідданими з Києвом. Крім того, до підтримки України у цьому питанні долучились й інші союзники.

У січня 2026 року Емманюель Макрон заявив, що відтепер Франція надає Україні дві третини розвідувальних даних, а залежність України від США поступово скорочуватиметься.

Автори видання припускають, що в разі припинення будь-якої підтримки США – це стане серйозним ударом для виснаженої української армії й підштовхне Путіна до спроби реалізації усіх своїх максималістських планів щодо України.

Попри гостру потребу в американських системах ППО, перехід на безпілотники та розвиток власного виробництва, яке наразі забезпечує 60% потреб на фронті, дозволяють Києву зменшити залежність від Америки.

Водночас і у сфері протиповітряної оборони Україна має альтернативи. Франція спільно з Італією створила системи ППО далекого радіуса дії SAMP/T, які, за словами влади, є навіть досконалішими за відомий комплекс Patriot. Вже цього року Україна отримає першу таку систему.

