Кіт Келлог звинуватив Україну у втраті доступу до розвідданих і припиненні підтримки, заявивши, що Зеленський відмовився від переговорів з Росією. Він наголосив, що обидві країни повинні помиритися.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю спецпредставника США з питань Росії та України в етері каналу CBN 2. Кіт Келлог зробив скандальну заяву звинувативши Україну в тому, що вона сама винна у втраті доступу до розвідданих та припиненні підтримки з боку США.

Читайте також Спецпредставник США Келлог зробив заяву про сварку між Зеленським та Трампом

Кіт Келлог закликає до мирних переговорів між Україною та Росією

За словами Келлога, Зеленському було чітко сказано, що "ніхто не суперечить президенту США у Овальному кабінеті", і що переговори з Росією будуть можливими лише після укладання угоди, але "він не захотів".

Україна і Росія повинні помиритися за будь-яких умов,

– заявив Келлог.

Він також підкреслив важливість мирного вирішення конфлікту між двома країнами.

Келлог зазначив, що президент США Дональд Трамп прагне залучити обидві сторони до столу переговорів і для цього застосовує тиск на Україну та Росію.

Трамп визначив пріоритетом США встановлення миру для обох сторін, замість того, щоб представляти цю війну так, ніби одна сторона перемагає іншу – підхід, який лише втягує Америку в нескінченні проксі-війни,

– додав спецпредставник США.

До слова, Володимир Зеленський передав спецпредставнику Трампа Келлогу перелік із понад 25 випадками, коли Росія порушувала режим припинення вогню з 2014 року.