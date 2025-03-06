Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя США по вопросам России и Украины в эфире канала CBN 2. Кит Келлог сделал скандальное заявление обвинив Украину в том, что она сама виновата в потере доступа к разведданным и прекращении поддержки со стороны США.

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Кит Келлог призывает к мирным переговорам между Украиной и Россией

По словам Келлога, Зеленскому было четко сказано, что "никто не противоречит президенту США в Овальном кабинете", и что переговоры с Россией будут возможны только после заключения соглашения, но "он не захотел".

Украина и Россия должны помириться при любых условиях,

– заявил Келлог.

Он также подчеркнул важность мирного решения конфликта между двумя странами.

Келлог отметил, что президент США Дональд Трамп стремится привлечь обе стороны к столу переговоров и для этого применяет давление на Украину и Россию.

Трамп определил приоритетом США установление мира для обеих сторон, вместо того, чтобы представлять эту войну так, будто одна сторона побеждает другую – подход, который только втягивает Америку в бесконечные прокси-войны,

– добавил спецпредставитель США.

К слову, Владимир Зеленский передал спецпредставителю Трампа Келлогу перечень с более 25 случаями, когда Россия нарушала режим прекращения огня с 2014 года.