Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на доклад Келлога о путях завершения войны в Украине на дискуссии Совета по международным отношениям. Он отметил, что ссора между президентами произошла из-за того, что они имеют "разные цели" в российско-украинской войне.
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Спецпредставитель США Келлог сделал заявление о ссоре между Зеленским и Трампом
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Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Владимир Зеленский стремился, чтобы Дональд Трамп стал вместе с ним был против России. Именно это он пытался донести американскому лидеру во время встречи в Белом доме.