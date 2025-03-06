Про це 24 Канал пише з посиланням на доповідь Келлога щодо шляхів завершення війни в Україні на дискусії Ради з міжнародних відносин. Він зазначив, що сварка між президентами сталася через те, що вони мають "різні цілі" у російсько-українській війні.

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Непорозуміння між Зеленським і Трампом через війну

Спеціальний представник Дональда Трампа припускає, що українська та американська адміністрації мають різні бачення щодо завершення війни. Через це і сталася словесна перепалка між президентами в Овальному кабінеті.

Володимир Зеленський нібито намагався переконати президента США надавати підтримку Україні, аби наші військові мали перевагу над Росією. Український лідер хотів би, щоб Трамп менше звертав увагу на Росію.

"Президент Зеленський явно хотів, щоб президент Трамп публічно поставив США на сторону проти Росії. Підхід Дональда Трампа не полягає у тому, щоб одна сторона отримала перевагу над іншою. Як було сказано, він (Трамп – 24 Канал) сфокусований на мирі,

– сказав Кіт Келлог.

Адміністрація США хоче, аби війна в Україні завершилася без визначення переможця або переможеного. В іншому випадку це лише втягне Америку в "нескінченну проксі-війну", а президент Дональд Трамп хоче миру для обох сторін і прагне залучити Україну та Росію до столу переговорів. Для цього він застосовує тиск щодо обох країн.