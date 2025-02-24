Перечень с датами, когда это происходило, президент Зеленский передал спецпредставителю Трампа Киту Келлогу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента на саммите "Поддерживай Украину" в Киеве 24 февраля.

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Украина требует "абсолютно четких гарантий безопасности"

Президент Зеленский отметил, что когда речь идет о мире, это означает не только тишину на фронте.

Надежный и длительный мир – это значительно больше чем тишина на фронте. Мы помним, что с 2014 года более 25 раз Россия нарушила режим прекращения огня,

– сказал он.

С датами, когда Россия отступала от договоренностей по вопросу, должен ознакомиться Трамп.

"Когда генерал Келлог был в Украине, я передал ему и передал президенту США документ с перечнем всех дат сисфаеров, с конкретными датами, которые Россия сломала", – добавил президент Украины.

Учитывая это, подчеркнул Зеленский, мир может быть только следствием "взвешенной дипломатии и абсолютно четких гарантий безопасности".