Перелік із датами, коли це відбувалося, президент Зеленський передав спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ президента на саміті "Підтримуй Україну" в Києві 24 лютого.

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Україна вимагає "абсолютно чітких гарантій безпеки"

Президент Зеленський наголосив, що коли йдеться про мир, це означає не лише тишу на фронті.

Надійний і тривалий мир – це значно більше ніж тиша на фронті. Ми пам'ятаємо, що з 2014 року більше 25 разів Росія порушила режим припинення вогню,

– сказав він.

З датами, коли Росія відступала від домовленостей щодо питання, має ознайомитися Трамп.

"Коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому і передав президенту США документ із переліком всіх дат сісфаєрів, з конкретними датами, які Росія зламала", – додав президент України.

З огляду на це, наголосив Зеленський, мир може бути лише наслідком "зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки".