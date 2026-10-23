"Канал открыт": глава Евросовета рассказал о закрытом канале связи с Кремлем

В интервью изданию Rapporteur чиновник рассказал, что дипломатический канал был создан для обсуждения возможного прекращения огня и защиты гражданского населения.

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Что известно о дипломатическом канале?

Председатель Евросовета подчеркнул, что линию связи ранее наладил глава его аппарата Педро Лорти. В то же время Евросоюз не стремится конкурировать с мирными инициативами США, а лишь сохраняет собственные инструменты.

По словам Кошты, европейское представительство в переговорах будет зависеть от их характера, поэтому в случае необходимости Евросоюзу может понадобиться специальный представитель.

Россия проинформирована о возможности начать консультации по прекращению атак на гражданские и энергетические объекты, однако пока не демонстрирует намерений вести такие переговоры всерьез.

Также в Европе обсуждают возможность назначения переговорщиков, что приобрело особую актуальность после того, как специальный посланник президента США Стив Виткофф посетил Россию.

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Кстати, среди кандидатов рассматривают президента Финляндии Александра Стубба. Его позиции укрепляют тесные отношения с Дональдом Трампом, а также опыт Финляндии в противостоянии России. Страна имеет 1300 километров общей границы с Россией и длительное время противостоит агрессивному соседу.

При этом ранее Владимир Зеленский отмечал, что от России никаких сигналов не поступает о готовности закончить войну.