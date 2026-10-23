"Канал відкритий": глава Євроради розповів про закритий зв'язок із Кремлем

В інтерв'ю виданню Rapporteur посадовець розповів, що дипломатичний канал створили для обговорення можливого припинення вогню та захисту цивільного населення.

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Що відомо про дипломатичний канал?

Голова Євроради наголосив, що лінію зв'язку раніше налагодив керівник його апарату Педро Лорті. Водночас Євросоюз не прагне конкурувати з мирними ініціативами США, а лише зберігає власні інструменти.

За словами Кошти, європейське представництво у перемовинах залежатиме від їхнього характеру, тому в разі потреби Євросоюзу може знадобитися спеціальний представник.

Росія поінформована про можливість розпочати консультації щодо припинення атак на цивільні й енергетичні об'єкти, проте поки не демонструє намірів вести такі переговори серйозно.

Також у Європі обговорюють можливість призначення перемовників, що набула особливої актуальності після того, як спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідав Росію.

До речі, серед кандидатів розглядають президента Фінляндії Александра Стубба. Його позиції зміцнюють тісні стосунки з Дональдом Трампом, а також досвід Фінляндії у протистоянні Росії. Країна має 1300 кілометрів спільного кордону з Росією і тривалий час протистоїть агресивному сусідові.

При цьому раніше Володимир Зеленський зазначав, що від Росії не надходить жодних сигналів про готовність закінчити війну.