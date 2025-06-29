Израиль годами следил за объектами в Фордо, Натанзе и Исфахане. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на The Times, ссылающегося на утечку секретных документов, переданных союзникам на Западе, в частности США и Великобритании.

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Израиль мог десятилетия готовиться к атаке по Ирану

По данным источников, подготовка к кампании началась еще в 2010 году. Израильская разведка годами следила за несколькими объектами в Фордо, Натанзе и Исфахане, Тегеране и в других местах. Агенты "Моссада" проникли на чувствительные объекты, создав детальные карты, которые стали основой для более поздних ударов.

Вследствие операций были уничтожены объект в Исфагане, объекты для расчетов и лабораторий в Нур и Могде, военный объект Шариати и большой ангар в Шахид Мейсами, где производилась взрывчатка, используемая для испытания ядерного оружия, а также объекты, связанные с организацией SPND, которую в свое время возглавлял ликвидированный в 2020 году ядерщик Мохсен Фахризаде.

Кроме того, "Моссад" смог проникнуть в штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции и таких мест, как Санджариан – передовой объект по разработке ядерных компонентов. К концу 2024 года Иран перешел от исследовательской стадии вооружения к созданию передовой взрывной и радиационной систем, проведения экспериментов и создания ядерного потенциала "в течение нескольких недель", говорится в документах.

В разведсообществе обсуждали даже возможность ликвидации верховного лидера Али Хаменеи, однако президент США Дональд Трамп не одобрял такой сценарий.

Серия атак, прокатившаяся по Ирану в последние недели – включая удары по военному комплексу Парчин – указывает на исключительно глубокую сеть сбора данных, на создание которой Израиль потратил десятилетия.

В ответ на разгром Иран начал масштабную волну арестов – десятки человек обвинены в сотрудничестве с Израилем. В Тегеране царит атмосфера недоверия: даже в рядах КСИР распространились подозрения в измене. Как именно Израиль вербует информаторов внутри Ирана – до сих пор остается тайной.