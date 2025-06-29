Ізраїль роками стежив за об'єктами у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Times, що посилається на витік секретних документів, переданих союзникам на Заході, зокрема США та Великій Британії.

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Ізраїль міг десятиліття готуватися до атаки по Ірану

За даними джерел, підготовка до кампанії почалася ще 2010 року. Ізраїльська розвідка роками стежила за кількома об'єктами у Фордо, Натанзі й Ісфахані, Тегерані та в інших місцях. Агенти "Моссаду" проникли на чутливі об'єкти, створивши детальні карти, які стали основою для пізніших ударів.

Внаслідок операцій були знищені об'єкт в Ісфагані, об'єкти для розрахунків і лабораторій в Нур і Могде, військовий об'єкт Шаріаті і великий ангар в Шахід Мейсамі, де вироблялася вибухівка, що використовується для випробування ядерної зброї, а також об'єкти, пов'язані з організацією SPND, яку свого часу очолював ліквідований у 2020 році ядерник Мохсен Фахрізаде.

Крім того, "Моссад" зміг проникнути до штаб-квартири Корпусу вартових ісламської революції та таких місць, як Санджаріан – передовий об'єкт з розробки ядерних компонентів. До кінця 2024 року Іран перейшов від дослідницької стадії озброєння до створення передової вибухової і радіаційної систем, проведення експериментів і створення ядерного потенціалу "протягом декількох тижнів", йдеться в документах.

У розвідспільноті обговорювали навіть можливість ліквідації верховного лідера Алі Хаменеї, однак президент США Дональд Трамп не схвалював такий сценарій.

Серія атак, що прокотилася Іраном останніми тижнями – включно з ударами по військовому комплексу Парчін – вказує на винятково глибоку мережу збору даних, на створення якої Ізраїль витратив десятиліття.

У відповідь на розгром Іран розпочав масштабну хвилю арештів – десятки осіб звинувачено у співпраці з Ізраїлем. У Тегерані панує атмосфера недовіри: навіть у лавах КВІР поширилися підозри у зраді. Як саме Ізраїль вербує інформаторів усередині Ірану – досі залишається таємницею.