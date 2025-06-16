Сдетонировала на месте пуска: в Израиле не сработала одна из ракет ПРО

В сети распространили видео неисправной работы израильской ПРО во время атаки Ирана. Одна из ракет взорвалась вблизи зенитно-ракетной батареи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно об иранской атаке на Израиль

Во время отражения массированной иранской атаки израильская система противоракетной обороны осуществила неудачный запуск одной из ракет-перехватчиков, которая отклонилась от курса и взорвалась вблизи зенитной батареи. В издании "Милитарный" предположили, что это была система Arrow-3.

Пусковая установка, которая участвовала в перехвате целей, была развернута в пустыне Негев – по сообщениям, неподалеку авиабазы ВС Израиля Неватим, где дислоцируется истребительная авиация, в частности F-35A и F-16,

– подчеркнули в издании.

Израильская ПРО не сработала во время отражения обстрела: смотрите видео

Напомним, что Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. По оценкам, Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет различных типов.