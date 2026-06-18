У Путина пообещали отомстить Киеву за атаку на Москву

Два дня подряд Московская область находится по обстрелами украинскими дронами. 18 июня российская столица подверглась самому мощному удару с начала войны. Оккупанты заявляют, что ее атаковали более двухсот беспилотников. В Кремле свирепствуют и угрожают.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью российским СМИ прокомментировал массированную атаку БПЛА на Москву. Российский чиновник разразился угрозами.

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Как Кремль отреагирует на массированный удар по Москве?

Лавров заявил, что в ответ на действия Киева одних слов недостаточно, и предупредил, что Россия будет массированно атаковать Украину на постоянной основе.

Глава МИД России подчеркнул, что под регулярными масштабными ударами окажутся объекты, от которых зависит боеспособность украинской армии.

По словам чиновника, такое решение Владимир Путин принял после "очередной выходки киевского режима". Он добавил, что российские военные уже выполняют этот приказ и будут продолжать это делать.

Между тем, выступая на "Рамштайне", Владимир Зеленский назвал удар по Московскому региону одним из ответов на атаку на Киево-Печерскую лавру.

Напомним, что в ночь на 18 июня 19 регионов России, включая оккупированные территории, подверглись атаке нескольких сотен дронов. Министерство обороны России заявило о сбитии 555 украинских беспилотников.

Наибольшей атаке с начала войны подвергся Московский регион. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, на подлете к городу было обезврежено около 194 дронов.

Всего было зафиксировано не менее 444 сообщений о взрывах и пролетах БПЛА в Московской области. Первыми начали жаловаться жители Электростали и Ногинска. За несколько часов география ударов стремительно расширилась, охватив не менее 23 населенных пунктов и районов вокруг Москвы.

В столичных аэропортах отменили более 500 рейсов. После очередной атаки на Московский НПЗ столицу накрыл черный дым, и пошел нефтяной дождь.

В Генштабе заявили, что в результате попадания на территории НПЗ возник масштабный пожар – это как минимум 5 очагов возгорания. Там горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Отметим, что после атаки 16 июня Московский НПЗ приостановил переработку нефти.