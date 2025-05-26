"Вторая очень напряженная ночь подряд": Польша снова поднимала авиацию из-за ударов России по Украине

Россия в ночь на 26 мая снова массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. На фоне этого обстрела в Польше заявили о "второй подряд очень напряженной ночи".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

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Польша поднимала авиацию

В 4:40 утра поляков предупредили, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума из-за полетов самолетов Польши и НАТО.

Это уже вторая очень напряженная ночь подряд для всей системы противовоздушной обороны Польши, что связано с восстановлением активности дальней авиации России, которая осуществляет ракетные удары по объектам, расположенных на территории Украины,

– говорится в заявлении Оперативного командования ВС Польши.

Там добавили, что ночью начали все необходимые процедуры, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Все силы и средства были "в полной готовности к немедленному реагированию".

Напомним, что в результате атаки России в ночь на 26 мая пострадали несколько украинских регионов: