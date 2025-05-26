"Вторая очень напряженная ночь подряд": Польша снова поднимала авиацию из-за ударов России по Украине
- Россия массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами в ночь на 26 мая, что вызвало "напряженную ночь" в Польше.
- Польша поднимала авиацию для обеспечения безопасности воздушного пространства из-за активности российской авиации.
Россия в ночь на 26 мая снова массированно атаковала Украину "Шахедами" и ракетами. На фоне этого обстрела в Польше заявили о "второй подряд очень напряженной ночи".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
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Польша поднимала авиацию
В 4:40 утра поляков предупредили, что в юго-восточной части страны возможно повышение уровня шума из-за полетов самолетов Польши и НАТО.
Это уже вторая очень напряженная ночь подряд для всей системы противовоздушной обороны Польши, что связано с восстановлением активности дальней авиации России, которая осуществляет ракетные удары по объектам, расположенных на территории Украины,
– говорится в заявлении Оперативного командования ВС Польши.
Там добавили, что ночью начали все необходимые процедуры, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства Польши. Все силы и средства были "в полной готовности к немедленному реагированию".
Напомним, что в результате атаки России в ночь на 26 мая пострадали несколько украинских регионов:
- в Киеве зафиксированы повреждения в Днепровском районе города, а в области – на Фастовщине, Бучанщине и Бориспольщине;
- в Одесской области разрушениям подверглись жилые и хозяйственные постройки, автомобили, газовый трубопровод; возникли пожары, а также пострадал ребенок;
- в Хмельницкой области повреждены частные домохозяйства и предприятия.