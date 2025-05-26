Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Польща підіймала авіацію

О 4:40 ранку поляків попередили, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму через польоти літаків Польщі та НАТО.

Це вже друга дуже напружена ніч поспіль для всієї системи протиповітряної оборони Польщі, що пов'язано із відновленням активності дальньої авіації Росії, яка здійснює ракетні удари по об'єктах, розташованих на території України,

– йдеться у заяві Оперативного командування ЗС Польщі.

Там додали, що вночі розпочали всі необхідні процедури, аби забезпечити безпеку повітряного простору Польщі. Усі сили та засоби були "у повній готовності до негайного реагування".

Нагадаємо, що унаслідок атаки Росії у ніч на 26 травня постраждали декілька українських регіонів: