Диалог с Зеленским становится интересным, – Фицо прокомментировал встречу с лидером Украины
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Украины Владимир Зеленский 18 июня провели переговоры в Брюсселе. Стороны обсудили общие позиции и существующие разногласия между их странами.
Об этом говорится в посте Роберта Фицо в социальной сети Х.
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Как прошел диалог Фицо и Зеленского?
Словацкий премьер отметил, что диалог с Зеленским приобретает "интересный и хороший характер". В то же время он охарактеризовал беседу как открытую дискуссию.
Мы с президентом Владимиром Зеленским провели открытую дискуссию по вопросам, по которым у нас общие взгляды, а также по тем, по которым наши взгляды расходятся,
– написал Фицо.
Фицо сообщил, что совместное заседание правительств Словакии и Украины в настоящее время находится на этапе подготовки. Диалог между сторонами, по его словам, продолжается, несмотря на разные подходы к отдельным вопросам.
Отдельно Фицо подчеркнул важность продолжения переговорного процесса.
"Однако было бы обидно, если бы такой сторонник диалога, как я, не провел диалог с президентом Украины", – сказал словацкий лидер.
Фицо о позиции Словакии
Премьер в очередной раз подчеркнул, что Братислава не собирается отказываться от своих интересов.
Словакия будет и впредь защищать и продвигать свои национальные интересы, при этом я считаю правильным поддерживать фактологический, конструктивный и уважительный диалог со всеми нашими партнерами,
– добавил он.
Во время беседы с Зеленским, по словам Фицо, поднимался вопрос о расширении Европейского Союза в целом. В то же время он не уточнил никаких результатов этой дискуссии.
Напомним, президент Украины также прокомментировал встречу со словацким лидером. Он сказал, что стороны обсуждали евроинтеграцию, взаимовыгодное сотрудничество в энергетике и итоги саммита G7, который состоялся в Эвиане. Президент также поблагодарил Словакию за поддержку Украины в вопросе европейской интеграции.