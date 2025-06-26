Компания Blue Origin активизировала борьбу за новые космические контракты, готовясь к запуску ключевых проектов осенью 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Безос и Белый дом: контакты на фоне новой политической динамики

По данным The Wall Street Journal, Джефф Безос усилил коммуникацию с администрацией президента США. Он не только лично встречался с Трампом дважды в июне, но и делегировал исполнительного директора Blue Origin Дэйва Лимпа для переговоров с главой аппарата Белого дома. Эти контакты происходят на фоне конфликта Трампа с Илоном Маском, который до этого был его неформальным советником. Теперь Трамп публично заявил лишить компании Маска федеральных субсидий.

Несмотря на то, что SpaceX пока опережает Blue Origin по количеству запусков и контрактов (например, в апреле компания Маска получила контракт на 5,9 миллиардов долларов, а Blue Origin – на 2,4 миллиардов долларов), компания Безоса активно развивается. В январе ракета New Glenn впервые достигла орбиты, а на осень запланирован еще один запуск. Кроме того, Amazon, которая принадлежит Безосу, продолжает выводить на орбиту спутники Kuiper, конкурируя со Starlink.

Илон Маск рискует потерять доступ к миллиардным правительственным контрактам, если администрация Трампа реализует обещания по сокращению субсидий. Это может дать преимущество Blue Origin в рамках новых проектов: от программы противоракетной обороны Golden Dome до лунных миссий NASA. Трамп хочет видеть пилотируемую миссию на Луну еще во время своей каденции – и это открывает новое окно возможностей для Blue Origin.

Некогда критик Трампа, Джефф Безос сегодня выстраивает личные контакты с окружением президента. Его связи с Иванкой Трамп и Джаредом Кушнером, а также сделка Amazon на 40 миллионов долларов за права на фильм о Мелании Трамп – часть этого нового союза. Безос также присутствовал на инаугурации Трампа и, появляется в ближайшем кругу вокруг Белого дома.