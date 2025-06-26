Компанія Blue Origin активізувала боротьбу за нові космічні контракти, готуючись до запуску ключових проєктів восени 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Безос і Білий дім: контакти на тлі нової політичної динаміки

За даними The Wall Street Journal, Джефф Безос посилив комунікацію з адміністрацією президента США. Він не лише особисто зустрічався з Трампом двічі в червні, а й делегував виконавчий директор Blue Origin Дейва Лімпа для переговорів з главою апарату Білого дому. Ці контакти відбуваються на тлі конфлікту Трампа з Ілоном Маском, який до цього був його неформальним радником. Тепер Трамп публічно заявив позбавити компанії Маска федеральних субсидій.

Попри те, що SpaceX наразі випереджає Blue Origin за кількістю запусків і контрактів (наприклад, у квітні компанія Маска отримала контракт на 5,9 мільярдів доларів, а Blue Origin – на 2,4 мільярдів доларів), компанія Безоса активно розвивається. У січні ракета New Glenn уперше досягла орбіти, а на осінь заплановано ще один запуск. Крім того, Amazon, яка належить Безосу, продовжує виводити на орбіту супутники Kuiper, конкуруючи зі Starlink.

Ілон Маск ризикує втратити доступ до мільярдних урядових контрактів, якщо адміністрація Трампа реалізує обіцянки щодо скорочення субсидій. Це може дати перевагу Blue Origin у рамках нових проєктів: від програми протиракетної оборони Golden Dome до місячних місій NASA. Трамп хоче бачити пілотовану місію на Місяць ще під час своєї каденції – і це відкриває нове вікно можливостей для Blue Origin.

Колись критик Трампа, Джефф Безос сьогодні вибудовує особисті контакти з оточенням президента. Його зв'язки з Іванкою Трамп і Джаредом Кушнером, а також угода Amazon на 40 мільйонів доларів за права на фільм про Меланію Трамп – частина цього нового союзу. Безос також був присутній на інавгурації Трампа й, з'являється у найближчому колі навколо Білого дому.