"Хотел устроить скандал": Болтон рассказал, кто подставил Зеленского в Белом доме

Джон Болтон поделился своими соображениями в документальном фильме на YouTube. По его словам, спор в Овальном кабинете не был частью большой геостратегической игры, а стал личным триумфом Дональда Трампа, в котором Венс выступил сообщником для оказания давления на Киев.

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Подробности инцидента в Овальном кабинете

Переговоры лидеров состоялись 28 февраля 2025 года, когда украинская делегация прибыла в Вашингтон для обсуждения дальнейшей военной помощи, условий завершения войны и соглашения о недрах.

Впрочем, запланированная встреча завершилась публичным спором после выпадов американского вице-президента.

На мой взгляд, вице-президент Венс, вероятно, хотел устроить скандал. Он мог предварительно обсудить это с Трампом, а мог и нет– отметил Джон Болтон.

Бывший советник подчеркнул, что этот эпизод имел крайне негативные последствия для обоих государств, но в то же время удовлетворил амбиции главы Белого дома.

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Я считаю, что это была катастрофа с американской точки зрения, катастрофа с украинской точки зрения, но с точки зрения Трампа – его личный триумф. И это все и объясняет– подчеркнул Болтон.

Во время разговора Венс упрекал украинского лидера за якобы недостаточную благодарность за предоставленное финансирование и вооружение, что бывший советник расценивает как подготовленную ловушку.

Сложности во взаимоотношениях Киева и Вашингтона

Аналитики отмечают, что напряженность в отношениях между главами двух государств формировалась годами, потому что между политиками возник личный конфликт.

В то же время украинская сторона постоянно подчеркивает, что разногласия заключаются исключительно в подходах к давлению на Кремль, а не в личных обидах.