"Хотів влаштувати скандал": Болтон сказав, хто підставив Зеленського в Білому домі

Своїми міркуваннями Джон Болтон поділився в документальному фільмі на YouTube. За його словами, суперечка в Овальному кабінеті не була частиною великої геостратегічної гри, а стала особистим тріумфом Дональда Трампа, де Венс виступив спільником для тиску на Київ.

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Подробиці інциденту в Овальному кабінеті

Переговори лідерів відбулися 28 лютого 2025 року, коли українська делегація прибула до Вашингтона для обговорення подальшої військової допомоги, умов завершення війни та угоди про надра.

Утім, запланована зустріч завершилася публічною суперечкою після випадів американського віцепрезидента.

На мою думку, це віцепрезидент Венс, імовірно, хотів влаштувати скандал. Він міг попередньо обговорити це з Трампом, а міг і ні– зазначив Джон Болтон.

Ексрадник наголосив, що цей епізод мав украй негативні наслідки для обох держав, але водночас задовольнив амбіції глави Білого дому.

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Я вважаю, що це була катастрофа з американської точки зору, катастрофа з української точки зору, але з точки зору Трампа – його особистий тріумф. І це все й пояснює– підкреслив Болтон.

Під час розмови Венс дорікав українському лідеру через нібито недостатній рівень вдячності за надане фінансування та озброєння, що колишній радник розцінює як підготовлену пастку.

Складнощі у взаєминах Києва та Вашингтона

Аналітики зауважують, що напруженість у контактах між очільниками двох держав формувалася роками, адже між політиками виник персональний конфлікт.

Водночас українська сторона постійно наголошує, що розбіжності полягають виключно у підходах до тиску на Кремль, а не в особистих образах.