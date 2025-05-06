Британия готовится к нападению России и ядерному удару: СМИ узнали новый план обороны
- Великобритания готовится к возможной агрессии со стороны России, обновляя планы чрезвычайного реагирования, включающие защиту правительства и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов.
- План обороны предусматривает сценарии обстрелов страны обычными и ядерными ракетами, масштабных кибернападений, а также возможность создания системы ПРО для защиты критической инфраструктуры.
- Британские чиновники особенно обеспокоены безопасностью газовых терминалов и атомных электростанций, которые могут стать целями атаки и вызвать значительные долгосрочные последствия.
- Правительство также моделирует вероятность ракетно-ядерного нападения, с планами эвакуации и разделением страны на зоны для эффективного управления в условиях кризиса.
Великобритания в условиях растущего геополитического напряжения тайком готовится к потенциальной военной агрессии со стороны России. Лондон обеспокоен, что к полномасштабной войне не готов.
Британских чиновников обязали пересмотреть планы чрезвычайного реагирования, которые не обновлялись 20 лет. Документ предусматривает действия правительства в случае объявления войны, в частности бункеры для защиты Кабинета министров и королевской семьи, общественное вещание и накопление ресурсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
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Великобритания готовится к возможной агрессии России
Кремлевские чиновники неоднократно угрожали Великобритании прямым нападением из-за ее поддержки Украины, что вскоре может включать британские войска на земле.
Британские аналитики отмечают, что страна уязвима к нападению на свою критически важную национальную инфраструктуру, включая газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.
Ключевой план обороны предусматривает сценарии обстрелов страны обычными и ядерными ракетами, а также масштабных кибернападений. Особое внимание также будет уделено защите железнодорожной сети, судов, почтовой системы и средств связи.
Один из недавно смоделированных сценариев включает одновременные кибератаки и ракетные удары.
"Оценка рисков, опубликованная в январе, показала, что успешная атака "вероятно приведет к гибели гражданского населения, а также членов служб экстренной помощи", нанесет серьезный экономический ущерб и нарушит работу жизненно важных служб", – отмечают в издании.
Кроме того, рассматривается возможность создания отечественного аналога израильской системы ПРО "Железный купол", что будет защищать критические объекты от ракет.
Британия уязвима к ракетным ударам
В прошлом месяце высокопоставленный чиновник Королевских ВВС сообщил, что если бы первая ночь конфликта в Украине состоялась в Великобритании, российские ракеты пробили бы британскую оборону и уничтожили бы инфраструктурные цели.
Россия, Китай и Иран, по их заявлениям, имеют ракеты, в 10 раз превышающие скорость звука.
Британские чиновники особенно обеспокоены газовыми терминалами и пятью действующими атомными электростанциями страны, которые могут выбросить радиоактивные материалы по всей стране и вызвать "значительные длительные долгосрочные последствия для безопасности, здоровья, окружающей среды и экономики" в случае удара.
Правительство также смоделировало вероятность и последствия ракетно-ядерного нападения на Великобританию, но официальные выводы этого обзора остаются засекреченными.
Какой план Британия имеет на случай российской агрессии
Кен МакКаллум, директор MI5, заявил в октябре, что количество государственных угроз, расследуемых агентством, выросло на 48 процентов за год, и Россия усилила свои кибератаки из-за войны в Украине. В прошлом месяце Россия впервые была признана угрозой национальной безопасности.
План разработан по образцу "Военной книги" – секретного досье времен холодной войны с инструкциями относительно того, как правительство должно реагировать на ядерную атаку, которое впоследствии было опубликовано в Национальном архиве. "Военная книга" содержала планы эвакуации премьер-министра и ключевых членов Кабинета министров, которых должны были переместить в бункер в Котсуолдсе, если Лондон будет бомбардирован. Королева Елизавета II сбежала бы в безопасность на королевской яхте.
Также среди мер – разделение Британии на 12 зон, каждая из которых будет управляться министрами Кабинета Министров, старшими военными офицерами, главными констеблями и судьями со специальными полномочиями. В некоторых сценариях продукты питания и строительные материалы будут накапливаться и нормироваться.
BBC будет поручено транслировать социальную рекламу о том, как спрятаться от ракет, а важнейшие произведения искусства страны будут перевезены из Лондона в Шотландию для безопасности.
Представитель правительства заявил: "В Великобритании есть надежные планы действий на случай ряда потенциальных чрезвычайных ситуаций, которые разрабатывались и проверялись в течение многих лет".