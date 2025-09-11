Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Какие тезисы озвучивал Чарли Кирк?

Сторонник Дональда Трампа, блогер и активист Чарли Кирк ранее призвал в информационном пространстве к прекращению предоставления Украине финансовой помощи от Соединенных Штатов. Он также критиковал деятельность Владимира Зеленского на международной арене.

Кирк говорил, что Украина должна сократить расходы на войну, которую не может выиграть. Он призвал покончить с беспорядком в стране.

Также блогер говорил, что Зеленский "держит в заложниках Европу", говоря, что президент якобы предупредил партнеров о том, что "беженцы будут загнаны в угол" в случае отсутствия финансирования "его войны".

Зеленский буквально держит Европу в заложниках, говоря, что ей нужно заплатить, или она столкнется с преступностью и терроризмом в собственных странах из-за украинских беженцев. Зеленский не лидер. Он гангстер,

– говорил Чарли Кирк.

Тема финансирования Украины стала частой в дискуссиях Кирка. Он говорил, что в Колумбии украинский президент хотел заставить американскую общественность предоставить еще 24 миллиарда долларов. Блогер отмечал, что 55% американцев говорят, что Конгресс США не должен позволять больше финансирования, а 51% считают, что США уже сделали достаточно.

Критиковал Чарли Кирк и украинское контрнаступление. Он говорил, что ответ Сил обороны на действия врага был "худшей тайной во всем мире", ведь его все транслировали и создался ажиотаж. Так, по его словам, очень маловероятно, что Украина достигнет каких-либо заметных успехов на фронте, ведь якобы "неспособна прорвать даже первую из многих российских оборонительных линий".

"Когда вы посылаете 150 миллиардов долларов в Украину, не удивляйтесь, когда ваша страна горит, а вашим лидерам безразлично", – заявлял Кирк.

Блогер также отмечал, что Европа неосознанно способствовала развитию БРИКС. Так, по его словам, после начала войны в Украине страны Запада пытались заблокировать присоединение новых членов к БРИКС. Однако многие государства якобы отказались от изоляции России, а в БРИКС только ускорился

Чарли Кирк в своих выпусках говорил, что Крым невозможно вернуть в Украину, ведь он "всегда был частью России".

Крымский полуостров – это край – он граничит с Черным морем, и Крым преимущественно русский этнически. Никто серьезно не отрицает, что Крым хочет быть в России. Например, отсюда российское вино. Именно там была и находится штаб-квартира российского военно-морского флота. Настойчивость борьбы за Крым – это то, что делает эту войну, честно говоря, неразрешимой,

– отмечал Кирк.

К тому же активист говорил, что Владимир Зеленский якобы не делает шаги для завершения войны в Украине.

"Трамп знает правду о Зеленском. Он – марионетка ЦРУ, которая отправила свой народ на бессмысленную бойню", – писал в соцсетях Кирк.

