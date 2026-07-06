Остаемся на позитиве: чего ждать Украине от саммита НАТО в Анкаре
- 1Долгосрочная поддержка Украины и споры вокруг нее
- 2Итальянский мягкий спойлер
- 3Шанс для Украины
- 4Не забываем о "домашнем задании"
- 5НАТО 3.0: европейские союзники вынуждены становиться более независимыми от США
- 6Как правильно соотносить оборонные бюджеты
- 7Демарш Варшавы накануне встреч в Анкаре
- 8Большие надежды
7 – 8 июля в Анкаре соберутся лидеры 32 стран-членов альянса. Большинство из них – верные союзники Украины, которые с самого начала полномасштабного вторжения России предоставляли крайне необходимую военную помощь. Эта поддержка прошла несколько этапов трансформации – от противотанковых комплексов Javelin и шлемов до систем PATRIOT, дальнобойных ракет, танков и истребителей.
Сейчас на саммите речь пойдет не только о текущих пакетах поддержки, но и о конкретных долгосрочных обязательствах по оказанию помощи Украине на месяцы или даже годы вперед. Вот почему президент Зеленский примет участие в саммите и рассчитывает вновь встретиться с президентом США, для которого подобные мероприятия – отдельный жанр творчества (на последнем он вообще был "папочкой").
Саммит проходит на фоне усилившегося ракетного террора России против украинской столицы и других городов. За день до встречи лидеров на высшем уровне Путин вновь совершил атаку на Киев, послав сигнал Западу: "Я буду и дальше убивать украинцев и воевать столько, сколько сочту нужным".
24 Канал рассказывает, чего ожидать от нынешнего саммита НАТО, на какую помощь следует рассчитывать Украине, а также – как лидеры западного мира планируют умерить амбиции президента США. В этом нам помог Скотт Лукас, профессор международной политики Института Клинтона при Дублинском университете.
Автор статьи – журналист и телеведущий 24 Канала Даниэль Ткие – сейчас уже находится в Анкаре, поэтому ожидайте новых эксклюзивов с саммита НАТО, комментариев и аналитики.
Долгосрочная поддержка Украины и споры вокруг нее
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в последние месяцы неоднократно говорил о том, что союзники планируют утвердить планы долгосрочной поддержки Украины, чтобы заверить нас в том, что Запад не откажется от помощи Киеву, а также отдельно послать сигнал Владимиру Путину о том, что Запад не устал от финансирования обороны Украины.
Подтверждение этих заявлений будет весьма кстати на фоне усиления воздушного террора против украинской столицы и других городов. Еще одна причина – выгода от включения расходов на помощь Украине в расчет общих показателей расходов на оборону НАТО, которые президент Трамп требует увеличить.
Помощь Украине будет засчитываться в те 5% ВВП на оборону, которые теперь должны тратить все члены НАТО (и с чем у них пока есть проблемы). Поэтому получается формула win-win. Самое главное – таким образом НАТО способствует укреплению позиций Украины на поле боя, ведь значительная доля средств пойдет на производство беспилотников и других средств сдерживания России.
На саммите НАТО в Гааге в 2025 году лидеры стран альянса договорились направлять на оборону и безопасность в целом 5% от ВВП. 3,5% из которых – прямые расходы стран на основные военные возможности и 1,5% на сопутствующие нужды – защиту инфраструктуры, вопросы кибербезопасности и т. д. Лидеры альянса пошли на этот шаг, чтобы, во-первых, расходы на оборону соответствовали уровню угроз, которые представляют Россия и Китай; во-вторых, чтобы успокоить Дональда Трампа, который всегда был недоволен уровнем расходов на оборону европейских союзников и вообще угрожал выйти из альянса. 5% от ВВП стали "золотым компромиссом", который успокоил президента США в 2025 году, а вопрос о выходе США из альянса был снят с повестки дня. При этом сами США не достигают и 5%, однако, похоже, Трамп считает себя неким "другим НАТО" и в публичной риторике постоянно противопоставляет США остальному альянсу.
Итальянский мягкий спойлер
Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что в Анкаре союзники по НАТО планируют утвердить план долгосрочной помощи на 70 миллиардов евро. И еще 70 миллиардов сразу на 2027 год. По данным собеседников издания, Италия в принципе поддерживает помощь Украине, но не хочет заходить слишком далеко.
Рим выступает против упоминания 70 миллиардов на 2027 год по довольно интересным причинам. В итальянском правительстве считают, что это может подорвать усилия по достижению соглашения по Украине.
Но о каких усилиях идет речь? Неизвестно, ведь даже "суперпереговорщики" Трампа, которыми легко манипулируют в Кремле – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, до сих пор заняты хаотичной дипломатией с Ираном. Времени на Украину у них нет, в Киев они пока не едут (что может быть и хорошей новостью). Владимир Путин же никаких признаков готовности к миру не подает, напротив, активизирует террор против украинских городов и объявляет о новых территориальных требованиях – захвате так называемой воображаемой в голове диктатора "Новороссии". Наверное, он говорил об этом и в своей последней беседе с Трампом 4 июля.
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Вместе с тем инсайдеры говорят о том, что Рим не пойдет на принципиальное блокирование решения о помощи на 2027 год. Итальянцы решили попробовать изменить формулировку, но не блокировать декларацию в принципе.
Сумма в 70 миллиардов евро – это не новые взносы союзников. 40 миллиардов евро – запланированная помощь на этот год, а остальные 30 миллиардов – часть займа Европейского союза. Но звучит красиво.
Шанс для Украины
Параллельно с саммитом НАТО в Анкаре 7 – 8 июля пройдет Форум оборонных индустрий, где будут представлены и образцы украинского вооружения.
Украинский ОПК сможет вновь представить собственные разработки, улучшить отношения с партнерами и проявить себя на международном рынке оружия. Итак, в целом это прекрасная возможность для Украины в очередной раз продемонстрировать собственную технологическую инновационность и получить долгосрочные обязательства по военной помощи на 2026 и 2027 годы.
И, конечно же, как обойтись без встречи с Трампом? Президент Зеленский, который будет на мероприятии в качестве приглашенного гостя, наверняка попытается использовать саммит как возможность вновь встретиться с Трампом, чтобы удержать его на позитивной позиции в отношении успехов Украины, сложившейся после недавнего саммита G7. Глава США вновь положительно отозвался об Украине, и Киев будет стараться сделать все, чтобы Трамп не изменил своего мнения.
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Во время предыдущих встреч президентов Зеленского и Трампа речь шла о лицензиях на производство ракет для систем ПВО Patriot и введении новых энергетических санкций против России. Вопрос лицензий – критически важный для Украины, ведь увеличение производства ракет для систем Patriot поможет более эффективно сбивать российские баллистические ракеты. К сожалению, пока ничего из этого не стало реальностью – вопрос о лицензиях еще рассматривается, а о санкциях против России ничего официального из Белого дома мы не слышали.
Но эти вопросы точно будут обсуждаться на уровне лидеров в Анкаре. Чтобы они стали реальностью, а не просто публичными обещаниями, о которых глава США может забыть, как только вернется в Вашингтон.
В целом, каждая встреча с Трампом для Украины – это позитив. Даже если не будет много конкретики – это возможность напомнить Трампу об Украине и донести до него много полезной информации, о которой сейчас нечасто рассказывают в эфире американского телевидения из-за смещения фокуса на Иран, футбол и предстоящие выборы.
Не забываем о "домашнем задании"
Профессор Скотт Лукас считает, что саммит можно будет считать успешным, если лидеры уделят время обсуждению вопроса о теневом флоте России. Как известно, недавно Франция и Великобритания активно начали задерживать российские нефтяные суда, которые шли под чужим флагом и нарушали санкционный режим. Вместе с тем пока неизвестно, примут ли эти операции системный характер или все сведется к так называемой спортивной рыбалке.
Вопрос заключается в том, будет ли НАТО координировать свои операции против российского "теневого флота", который вызывает все большее беспокойство, в частности, сегодняшний отчет об участии в операциях российских беспилотников, осуществляющих наблюдение за странами НАТО.
Профессор Лукас считает, что лесть в адрес Трампа продолжится, если это сработает и он не будет мешать серьезным переговорам – это уже можно считать успехом.
Что касается политической ситуации в этом плане, на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подбадривал Дональда Трампа, говорил: "Вы замечательны, вы супер, вот диаграмма, которая это доказывает". Именно это и сделают лидеры НАТО. Все надеются, что Трамп будет улыбаться и будет в хорошем настроении, пока вы будете вести серьезные дискуссии. Вы же не хотите, чтобы он выбежал с саммита или сказал, что все, НАТО ни на что не способно. На этом саммите будут присутствовать страны, которые возьмут на себя дальнейшие обязательства по поддержке Украины. Главная роль НАТО сейчас с точки зрения оказания военной помощи заключается в закупке оружия у Соединенных Штатов для нужд Украины. НАТО будет продолжать поддерживать инициативу PURL.
Впрочем, существуют значительные риски, что американский президент, как бы его ни уговаривал Рютте и каким бы талантливым "заклинателем змей" он ни был, не удержится и снова начнет нести свой традиционный бред о предательстве "бумажного тигра НАТО", который не помог США в войне против Ирана, о которой Америка не сообщила союзникам, но и, по словам Трампа, не нуждалась в помощи. Но все равно обиделась.
А еще, может, будет разыграна карта американской защиты датской Гренландии, могут вспомнить о фотосессии с Мелони (напомним, итальянская премьер-министр была единственным европейским лидером на инаугурации Трампа в январе 2025 года, а теперь является, пожалуй, главным его врагом после Папы Римского), или не найти среди верных соратников угрюмого Виктора Орбана…
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Или что-то еще. Вариантов может быть много. Предсказать, куда вывернется в следующий раз президентский язык – задача не из простых. Поэтому friendly fire точно будет, задача – минимизировать его последствия. Будем надеяться, что эту задачу возьмет на себя хозяин мероприятия – турецкий лидер Реджеп Эрдоган, которого Трамп очень уважает.
НАТО 3.0: европейские союзники вынуждены становиться более независимыми от США
Президент США и его соратники с самого возвращения в Белый дом негативно относились к НАТО. Они не понимали (или делали вид, что не понимают), зачем США участвуют в этом, что это им дает и какую выгоду получают США от этого. Еще со времени возвращения к власти многие европейские союзники опасались, что США могут полностью выйти из НАТО.
Позже европейские партнеры и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте начали настоящую просветительскую работу с Трампом и активно объясняли, почему американские оборонные компании выигрывают от контрактов на производство оружия для США. Эта идея определила приверженность Трампа программе PURL – благодаря которой сейчас Европа закупает у США оружие для нужд Сил обороны Украины. И не только к программе, но и к самому НАТО.
Говорят, что на саммите в Анкаре европейские партнеры объявят о подписании многомиллиардных контрактов с американскими производителями оружия. Это еще один шаг к удержанию Трампа в орбите Запада, а не Путина, ведь даже ему будет понятно, что это выгодно его стране.
Но несмотря на все соглашения и миллиарды, которые так любит Дональд Трамп, США все же начали частично выводить войска и военные силы из Европы, ведь, как гласит мантра администрации Трампа, Европа должна брать на себя больше ответственности за свою защиту и больше тратить на оборону. И это новая реальность Европы.
Помимо финансов, европейская часть НАТО успешно справляется с восполнением пробелов, возникших из-за вывода части американского контингента и вооружения. Главнокомандующий войсками США в Европе, генерал Алексус Гринкевич, заявил, что европейцы уже восполнили все пробелы в потенциале. Как сообщали инсайдеры в НАТО, количество американских истребителей F-15 и F-15E, развернутых в рамках НАТО, сократится на треть, а беспилотников MQ-4 и MQ-9 Reaper – вдвое.
США передислоцируют и самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 – их количество сократится. В рамках НАТО их останется всего 63. А вот вместо двух стратегических бомбардировщиков и авианосцев будет выделено лишь по одному. Количество самолетов морского патрулирования сократится с 26 до 15, количество эсминцев – с 17 до 9.
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Символично, что НАТО планирует "небольшой бунт" – замену парка самолетов AWACS на самолеты наблюдения GlobalEye шведской компании Saab. И такие решения будут приниматься и в дальнейшем. Итак, европейцы понимают: Трампа нужно держать в своей орбите, но полагаться только на собственные силы.
Речь идет не только о финансировании, но и о зависимости от США в контексте специфических систем вооружения. Все больше государств-членов НАТО берут пример с Франции, которая обладает полной военной автономией и не зависит от доброй воли Вашингтона. И это как раз следствие политики администрации Трампа – положительный эффект, вызванный негативом (угрозами Трампа и оскорбительными высказываниями в адрес европейских партнеров).
Как правильно соотносить оборонные бюджеты
Помимо атаки на Джорджа Мелони, Трамп накануне саммита не удержался и поссорился с канцлером Германии. Он начал сравнивать общие оборонные бюджеты США и Европы, но изложил это так, будто все эти деньги якобы идут на защиту европейского континента.
Соединенные Штаты тратят на НАТО значительно больше средств, чем любая другая страна – и это с огромным перевесом – чтобы защищать (эти государства), и не получают от этого никакой выгоды: США – 999 миллиардов долларов, Великобритания – 90,5 миллиарда долларов, Франция – 66,5 миллиарда долларов, Италия – 48,8 миллиарда долларов, Польша – 44,3 миллиарда долларов. Остальные страны, в частности Германия, тратят значительно меньше. Это абсурд!,
– президент Трамп в роли "папочки" ругает союзников.
Очевидно, причиной новых "наездов" на европейских союзников стало оскорбление Трампа за то, что они не вступили в войну против Ирана на его стороне. Трамп точно этого не забыл и явно не был в настроении, когда встречался с союзниками "Большой семерки" во Франции – улыбки на его лице не было, хотя он и не саботировал совместную декларацию.
Аналогичное настроение ожидается и в Анкаре. Конечно, такое сравнение оборонных бюджетов США и других стран не имеет смысла, ведь значительная доля оборонного бюджета США уходит на финансирование самих американских вооруженных сил, которые размещаются не только в Европе в рамках НАТО, но и в самих США, на Ближнем Востоке и других театрах потенциальных боевых действий, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе.
На самом деле неуместно сравнивать оборонные бюджеты стран, у которых "немного" разные размеры экономик, ведь объем экономики и бюджета напрямую влияет на то, сколько государство может тратить, в том числе на оборону. Если номинальный ВВП США на 2026 год составляет ориентировочно 32,38 триллиона долларов, то аналогичный показатель Великобритании, которую Трамп приводит в качестве примера, составляет всего 4,26 триллиона долларов, а Германии – 5,1 триллиона евро.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц хорошо знает об этих нюансах, поэтому включил эти знания в свой саркастический ответ Трампу:
Смешно для США продолжать идти по этому одностороннему пути, когда отношения не являются взаимными. Это самые большие усилия, которые мы когда-либо прилагали для укрепления нашей обороноспособности. В этом плане у нас нет причин ни перед чем стыдиться. Мы заявим об этом со всей должной скромностью, и мы делаем это как крупнейшее государство-член Европейского союза, несущее ответственность в рамках Европы.
С Мерцем трудно не согласиться. Германия после многих лет саботажа оборонной отрасли, осуществляемого Ангелой Меркель, а также длительного "раскачивания" во времена Олафа Шольца, сейчас наконец кардинально увеличивает расходы на оборону и имеет что показать президенту США, в частности на саммите в Анкаре.
К 2027 году Берлин будет тратить на оборону 3,1% своего ВВП, что будет соответствовать показателям, утвержденным на саммите НАТО в Гааге. Общий объем расходов на оборону, включая помощь Украине, в 2027 году составит 144,9 миллиарда евро.
Правительство ФРГ уже определилось и с будущими расходами на помощь Украине, которые будут учитываться в общих показателях НАТО, в том числе и те, которые будут утверждены в Анкаре. Речь идет о 11,6 миллиарда евро в следующем году и минимум по 8,5 миллиарда евро в период с 2028 по 2030 годы.
Демарш Варшавы накануне встреч в Анкаре
Настоящим сюрпризом накануне встречи в Анкаре стали заявления, которые начали звучать со стороны Варшавы. Там продолжается "гражданская война" между правительством и президентом, который решил разыграть в этом конфликте "украинскую карту". В результате борьбы за рейтинги пострадала не только "историческая память", но и настоящее.
Глава правительства Польши Дональд Туск призвал членов польской делегации, отправляющейся на саммит НАТО в Анкаре, быть осторожными с дальнейшими заявлениями о финансовой поддержке Украины со стороны Варшавы. Фактически Туск заткнул рот всем польским дипломатам и призвал их лучше промолчать, чем сказать что-либо об Украине, чтобы не "кормить троллей" из канцелярии президента Польши. Тем самым, которые позволяют себе делать скандальные заявления и посягать на суверенные территории других государств.
В итоге попытка Туска "потушить скандал" в самой Польше уже воспринимается за ее пределами не только как намек на отсутствие новых пакетов помощи, но и как политический демарш, направленный на подрыв позиций Украины на саммите.
Я обращаюсь здесь ко всей делегации с просьбой быть осторожными с любыми заявлениями относительно очередной финансовой поддержки со стороны Польши, и не потому, что я считаю, будто Украина не нуждается в финансовой поддержке – я считаю, что Польша несет очень большие обязательства в отношении всей восточной границы Европейского союза, и все должны это учесть,
– неоднозначное заявление премьера Польши Туска, который пытается быть "старшим в комнате", но только ухудшает ситуацию.
Польское правительство решило вынести вопрос об ухудшении украино-польских отношений на саммит НАТО в Анкаре. Польша, которая когда-то была активным защитником интересов Украины, явно меняет свою позицию. И объяснить это изменением внутриполитических предпочтений граждан или просто новой политической реальностью – довольно сложно.
Интересно, что еще 3 июля в Варшаву отправился министр иностранных дел Андрей Сибига. Он встретился со своим польским коллегой Радославом Сикорским. По словам министра, Киев получил заверения в продолжении поддержки Украины, но в тот же день Туск объявил о стратегическом молчании в отношении помощи Украине, фактически подыгрывая президенту-популисту, согласившись играть по его правилам.
Надеемся, что Варшава, наряду с молчанием, также не будет блокировать ключевые решения в поддержку нашего государства в Анкаре, но тон их заявлений, равно как и манера, явно не свидетельствуют о том, что в Польше готовы менять курс и налаживать конструктивные отношения, которые были разрушены решением Навроцкого о лишении президента Зеленского Ордена Белого Орла, целью которого было в первую очередь отметить храбрость и стойкость украинского народа перед лицом российской агрессии.
Большие надежды
Саммит НАТО даст Украине долгосрочные обещания относительно помощи. Ожидаем договоренности о 140 миллиардах евро военной помощи на 2026 – 2027 годы. Или, по крайней мере, 70 на 2026-й год и четкую "дорожную карту" на ту же сумму на 2027-й год.
Лидеры НАТО должны ответить на атаки Украины новыми пакетами военной помощи. Надеемся, это будут ракеты для систем ПВО Patriot и лицензии на их производство.
Надеемся, что Трамп встретится с Зеленским, и главе украинского государства удастся вновь продемонстрировать кадры и фотографии циничных ударов по гражданской инфраструктуре. Надеемся, нам удастся продолжить те переговоры, которые начались на саммите Большой семерки.
Трамп, кстати, поговорил по телефону с президентом Украины накануне саммита, который поздравил его с 250-летием американской независимости. Правда, Трамп разговаривал и с Путиным тоже.
НАТО 3.0 становится реальностью – европейские лидеры берут на себя больше ответственности за оборону, что соответствует их стратегическим интересам, ведь война России против Украины далека от завершения. А вот будут ли США защищать каждый квадратный метр территории альянса, как когда-то обещал Джо Байден, – неизвестно, поэтому европейцам следует самим позаботиться о своей безопасности.
Польша же выбирает путь громкой эскалации и не готова отступать и идти на компромиссы. Хотя на саммите НАТО в Анкаре основное внимание союзников будет сосредоточено на вопросе поддержки Украины, а не на исторических спорах о прошлом, ведь нужно смотреть в будущее. Иначе и прошлое, и будущее будут определять не вы, а ваш реальный враг.
Часті питання
Какую роль играет саммит НАТО в Анкаре в поддержке Украины?
На саммите НАТО в Анкаре будут обсуждаться долгосрочные обязательства по оказанию помощи Украине, включая пакеты военной поддержки и финансирование оборонных расходов. Это также сигнал России о том, что Запад будет и впредь поддерживать Украину, несмотря на военный террор со стороны России.
Как европейские союзники по НАТО меняют свою политику в ответ на действия США?
Европейские союзники по НАТО вынуждены становиться более независимыми от США, поскольку администрация Трампа призывает их брать на себя большую ответственность за свою оборону. Это включает увеличение расходов на оборону и развитие собственного военного потенциала, например, замену самолетов AWACS на GlobalEye.
Какие вызовы стоят перед НАТО в связи с позицией президента США?
Перед НАТО стоит задача поддержания позитивных отношений с США, учитывая скептицизм Трампа по отношению к Альянсу. Лидеры НАТО пытаются удержать Трампа в орбите Запада, подписывая многомиллиардные контракты на закупку американского оружия, но в то же время готовятся к большей самостоятельности в сфере обороны.