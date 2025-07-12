Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун. Он добавил, что если раньше Владимир Путин мог абстрактно реагировать на призывы Дональда Трампа к урегулированию войны, предлагая собственные условия без четких обязательств, то на этот раз, очевидно, с американской стороны прозвучали более конкретные предложения.

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Трамп занимает позицию поддержки Украины

В ответ Путин мог снова уклонился от четкой позиции. Он добавил, что, вероятно, с того момента американский президент разочаровался в российском коллеге и понял, что договориться с Путиным очевидно не удастся.

"Синхронизация этих заявлений Трампа с рядом других вещей – таких, как фактическое начало рассмотрения законопроекта о пошлинах против партнеров России в Сенате, "совершенно случайный" слив на CNN переговоров между Трампом и донорами 2024 года о бомбардировке Москвы – и много подобных, казалось бы, мелких, случайных шагов, которые на самом деле являются совсем не случайными, – указывает на то, что Трамп все же перешел к другой риторике в отношении России", – рассказал Максим Джигун.

Он добавил, что для Украины это – положительный сигнал. Впервые за время полномасштабной войны, и впервые за период президентства Трампа, американский лидер постепенно переходит от роли посредника к фактически открытой поддержке Украины.

То, что он начинает новый этап в президентской программе поддержки, является чрезвычайно важным для Украины. Это означает, что Соединенные Штаты переходят на сторону Украины, несмотря на то, что до сих пор американский президент длительное время дистанцировался от Украины.

Какие изменения являются положительными для Украины?

Политолог также добавил, что заявление Трампа о "хороших новостях" может быть очередной интригой для привлечения внимания публики. Впрочем, он надеется, что Соединенные Штаты все же начнут реальное давление на Россию.

Хотя не исключаю, что президент может предложить какой-то очередной свой план, который будет еще снисходительным к России – только для того, чтобы избежать откровенной и длительной поддержки Украины на долгосрочной основе, сохраняя какие-то мечты о том, что Путин все же может согласиться, если не на суперусловия, то по крайней мере на компромиссные,

– сказал Джигун.

Он добавил, что сейчас изменение отношения Трампа к России и более благосклонное отношение к Украине уже приобрели признаки тенденции. Это подтверждается в течение определенного периода времени.

Дональд Трамп – человек откровенно импульсивный, резкий в высказываниях, которые часто не совпадают с общей линией американской политики. Но сейчас наблюдается определенная последовательность. Поэтому Джигун предполагает, что это системные изменения в поведении Трампа.

Он также добавил, что положительным знаком являются и такие события: в Рим прилетел спецпредставитель Кит Келлог, который после этого на целую неделю приезжает в Украину. Разговоры между Госсекретарем США Марко Рубио и российским представителем не завершились положительно. Трамп заявляет о возможности продавать Украине оружие за счет НАТО.

Все эти вещи дают основания считать, что Трамп, несмотря на то, что очень любит авторитарных лидеров иностранных государств, все же остается преданным тому, что первая скрипка должна быть за Соединенными Штатами. Именно они определяют, как разворачиваются международные отношения и как борются против агрессивных авторитарных режимов в мире,

– сказал Джигун.

Он добавил, что Трамп считает худшим для ведения переговоров публичные обвинения в адрес другой стороны, с которой хочешь договориться. Поэтому сейчас это означает, что, очевидно, на сделку Трамп больше не надеется. Скорее всего, он хочет заставить Россию ослабить свою позицию, возможно, вернуться к дипломатическим переговорам, но только тогда, когда Россия почувствует, что выиграть эту войну не может.