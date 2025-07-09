Эта запись появилась именно тогда, когда Дональд Трамп признал, что теряет терпение относительно позиции главы Кремля по урегулированию войны в Украине. Путин не хочет идти на уступки, и это все больше возмущает президента США. Политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун в разговоре с 24 Каналом прокомментировал, почему этот "слив" Трампа был обнародован именно сейчас, а не раньше.

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Между Трампом и Путиным закончился "конфетно-букетный период"

"Подозреваю, что этот "слив" как раз был со стороны администрации Трампа. Он направлен на то, чтобы показать, что там президент США имеет в запасе определённые инструменты влияния на Россию, но он пока их не использует", – подчеркнул Джигун.

Это могут иметь очень жестокие и неприятные для Москвы последствия,

– предположил он.

Поэтому это может быть, по его словам, частью специальной информационной операции, которую должны увидеть и услышать в Москве. Соответственно Кремль должен понять, что лучше не играть с огнем и соглашаться на условия Трампа.

Хотя, очевидно, что Путин на это не отреагирует. Более того, Трамп сам говорит, что глава Кремля не поверил ему, что он может прибегнуть к каким-то решительным действиям.

Хотя я бы на месте Путина не проверял, выполнит ли Трамп свое обещание. И очень надеюсь, что эти слова Трампа все же превратятся в реальность. Нам не нужно бомбить Москву или разносить там Кремль. Украине необходимо дать достаточное количество оружия, чтобы выбить весь военный потенциал России с нашей территории и за ее пределами,

– подчеркнул политолог.

В то же время перелом в позиции Трампа в отношении Путина, вероятно, состоялся во время их последнего телефонного разговора.

"Президент США явно спрашивал у Путина об абсолютно конкретных вещах. Ранее после их предыдущих бесед появлялось мало информации это общение. Возможно, это была тактика Трампа – он хотел как-то успокоить Путина и договориться с ним распределить сферы влияния. Однако эти разговоры не приносили никакого результата, успокоить Путина и они не давали какого-то результата", – предположил Максим Джигун.

Поэтому, по мнению партнера консалтинговой компании Good Politic, во время последнего телефонного разговора речь шла о конкретных требованиях к России. Мол, уже позади "конфетно-букетный период" и нужно переходить к реальным шагам.

Путин, вероятно, отказался, из-за чего Трамп понял, что окончательно потерял возможность влиять образом на главу Кремля.

Напомним, что CNN опубликовала аудиозаписи с мероприятий в Нью-Йорке и Флориде 2024 года, где Дональд Трамп позволял себе довольно откровенно высказываться. Во время одной из встреч Трамп рассказал об общении с Путиным, которого он пытался сдержать от агрессии против Украины.

Трамп пригрозил, что "разбомбит Москву", ведь у него не будет выбора. По его словам, Путин ответил, что не поверил Трампу, но, как предположил тот, глава Кремля все же поверил ему "на 10%".