Пусковые установки Patriot были пусты во время последней атаки, – FT

Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем "Пэтриот", которые являются ключевым средством защиты от российских баллистических ракет. На фоне сокращения запасов Россия активизирует применение баллистического оружия.

Об этом пишет Financial Times.

Что известно о критической нехватке ракет для Patriot?

Украинские подразделения противовоздушной обороны оказались в сложной ситуации из-за дефицита ракет-перехватчиков для американских систем Patriot. Именно эти комплексы являются одним из ключевых средств, способных противостоять российским баллистическим ракетам.

Во время недавних волн российских атак с применением баллистических ракет расчеты киевской противовоздушной обороны оказались беспомощными по одной простой причине: пусковые установки комплексов Patriot были пусты. Проблема стала особенно заметной во время ударов 5 и 8 августа.

По данным Воздушных сил Украины, 5 августа Россия запустила по Киеву 24 баллистические ракеты, четыре противокорабельные ракеты и 115 беспилотников. Украинские силы ПВО уничтожили 98 дронов, однако ни одну из баллистических ракет перехватить не удалось.

Через три дня российские войска вновь нанесли удар по столице. По словам украинских чиновников, на этот раз по Киеву было выпущено еще шесть баллистических ракет, которые достигли целей. В результате атаки погибли три человека.

Украинские чиновники оценивают потребность страны как минимум в 300 перехватчиках PAC-3 для систем Patriot. Такой запас, по их оценкам, необходим для того, чтобы пережить следующую зиму в условиях ожидаемого усиления российских ударов.

Москва может сосредоточить атаки на критической инфраструктуре Украины, в частности на энергетических, газовых и водоснабжающих объектах. Поэтому способность перехватывать баллистические ракеты будет иметь особое значение.

Ситуацию осложняет то, что Россия параллельно увеличивает использование баллистического вооружения. Заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий заявил, что в июле российские войска запустили рекордные 198 баллистических и гиперзвуковых ракет. По его словам, российская промышленность сейчас производит около 60 баллистических ракет ежемесячно. В то же время в июле Россия использовала не менее 65 таких ракет.

На фоне дефицита Украина обратилась к партнерам с просьбой передать дополнительные ракеты для Patriot. В частности, Владимир Зеленский призвал европейские страны, располагающие значительными запасами таких боеприпасов, помочь Киеву.

Среди государств, к которым обратилась Украина, – Испания и Греция. Польша также рассматривает возможность передачи Украине дополнительных средств Patriot.

Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что Варшава в ближайшие дни должна принять решение об отправке Украине партии ракетных комплексов Patriot.

В то же время проблема заключается не только в количестве имеющихся у союзников систем. Запасы ракет-перехватчиков в США и у других партнеров также были истощены, в частности после войны между Израилем и Ираном, что создало дополнительное давление на глобальные запасы средств противоракетной обороны.

Отдельный вопрос – позиция Соединенных Штатов. Во время встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в конце июля американский президент не одобрил дополнительные поставки ракет-перехватчиков Patriot для покрытия потребностей Украины на ближайшие месяцы.

В то же время заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица, присутствовавший на встрече, заявил, что окончательного отказа со стороны Трампа не прозвучало.

Не было ни одного "нет",

– сказал Кислица.

По его словам, Киев продолжает ожидать положительного решения Вашингтона по вопросу дополнительных ракет.

Зеленский, со своей стороны, подчеркивает, что дополнительные средства противовоздушной обороны нужны Украине именно сейчас, а не тогда, когда они будут простаивать на складах за пределами страны.

"Нам однозначно нужна лучшая защита для наших людей", – написал президент Украины.

Он также подчеркнул важность не только Patriot, но и других систем и средств, способных усилить украинскую ПВО.

Противобаллистические возможности, ракеты-перехватчики для Patriot, SAMP/T, NASAMS, Hawk и наши F-16 – все это работает и помогает защищать жизнь, когда она находится здесь, в Украине, а не лежит на складах за тысячи километров от российских ударов по жизни,

– сказал Зеленский.

Еще в начале лета у Украины были основания говорить об укреплении собственных позиций в войне. Украинские удары на большие расстояния по российской энергетической инфраструктуре создали для Москвы серьезные проблемы с топливом и энергетикой.

Однако теперь Киев рискует утратить часть этого импульса из-за усиления российской ракетной кампании. Москва может использовать зиму для масштабных ударов по украинской критической инфраструктуре, а дефицит ракет для Patriot потенциально ограничивает возможности Украины защищать наиболее важные объекты.

По оценкам украинских чиновников, для эффективной подготовки к предстоящей зимней кампании необходимо не менее 300 ракет PAC-3. В то же время решения партнеров о дополнительных поставках пока остаются неопределенными.

Для Украины это означает необходимость срочно наращивать запасы перехватчиков, поскольку Россия продолжает увеличивать интенсивность применения баллистических ракет.

Напомним, Джек Вотлинг, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований, также считает, что Украина может столкнуться с серьезными перебоями с электроснабжением, водоснабжением и отоплением зимой из-за нехватки ракет-перехватчиков Patriot для защиты критически важной инфраструктуры.

По его словам, даже если союзники передадут Киеву дополнительные ракеты из своих запасов, их не хватит для полной защиты Украины от российских баллистических ударов. Поэтому, по мнению Вотлинга, Украина уже сейчас должна готовиться к возможным перебоям в работе систем жизнеобеспечения и усиливать защиту водоснабжения, канализации, электроэнергетики и отопления