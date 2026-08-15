Про це пише Financial Times.

Що відомо про критичну нестачу ракет для Patriot?

Українські підрозділи протиповітряної оборони опинилися у складній ситуації через дефіцит ракет-перехоплювачів для американських систем Patriot. Саме ці комплекси є одним із ключових засобів, здатних протидіяти російським балістичним ракетам.

Під час останніх масованих атак Росії по Києву українські пускові установки Patriot у деяких випадках залишалися без необхідного боєкомплекту. Проблема стала особливо помітною під час ударів 5 та 8 серпня.