Такий висновок в колонці для The Guardian робить Джек Вотлінг – старший науковий співробітник із прикладних військових наук Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень.

Чому Україну чекає особливо важка зима?

На сьогодні США, а також ліцензовані виробники в Німеччині та Японії, можуть виготовляти близько 840 ракет-перехоплювачів Patriot на рік.

Водночас Росія виробляє близько 750 ракет "Іскандер" на рік і планує збільшити їхнє виробництво. Крім того, вона використовує проти України й інші ракети, а також дрони.

Щоб мати високу ймовірність перехоплення, зазвичай рекомендують запускати дві – три ракети-перехоплювачі на одну балістичну ракету.

А оскільки одна пускова установка може захищати лише обмежену територію, а Україна має велику площу, для надійного захисту їй потрібно було б у три – чотири рази більше ракет Patriot, ніж виробляється у світі за рік.

Головна проблема полягає в тому, що Україна не отримає достатньо Patriot до зими, щоб повністю захистити критично важливу інфраструктуру. Навіть якщо деякі країни передадуть Києву ще кілька ракет зі своїх запасів, цього буде недостатньо.

Тому Україна вже має готуватися до зими з серйозними перебоями в електропостачанні. Необхідно розосереджувати та зміцнювати системи життєзабезпечення – водопостачання, каналізацію, електроенергію та опалення.

Наразі Київ планує боротися з ударами балістики, знищуючи пускові установки на території Росії. Для цього він намагається переконати США активувати Starlink над територією Росії, щоб українські дрони могли знаходити російські ракетні установки.

Втім, зазначає, автор, досвід США в Ірані показав, що проведення таких операцій на великій території є надзвичайно складним.

Інший напрямок боротьби з руйнівними атаками ворога – це удари по виробництву російських балістичних ракет. Однак такі підприємства добре захищені. Щоб Україна могла ефективно атакувати їх, партнери мають збільшити фінансування та промислові можливості українського виробництва крилатих ракет.

Джек Вотлінг вважає, що країни НАТО провалили планування оборони. Необхідні обсяги виробництва були зрозумілі ще до 2022 року, але інвестицій у розширення виробництва Patriot або розвиток альтернативних систем, таких як франко-італійська SAMP/T, так і не зробили.