Так вывод в своей колонке для The Guardian делает Джек Уотлинг – старший научный сотрудник по прикладным военным наукам Королевского объединенного института оборонных исследований.

Почему Украину ждет особенно тяжелая зима?

На сегодняшний день США, а также лицензированные производители в Германии и Японии, могут производить около 840 ракет-перехватчиков Patriot в год.

В то же время Россия производит около 750 ракет "Искандер" в год и планирует увеличить их производство. Кроме того, она использует против Украины и другие ракеты, а также дроны.

Чтобы обеспечить высокую вероятность перехвата, обычно рекомендуется запускать две – три ракеты-перехватчика на одну баллистическую ракету.

А поскольку одна пусковая установка может защищать лишь ограниченную территорию, а Украина имеет большую площадь, для надежной защиты ей потребовалось бы в три – четыре раза больше ракет Patriot, чем производится в мире за год.

Главная проблема заключается в том, что Украина не получит достаточное количество "Пэтриот" до зимы, чтобы полностью защитить критически важную инфраструктуру. Даже если некоторые страны передадут Киеву еще несколько ракет из своих запасов, этого будет недостаточно.

Поэтому Украине уже сейчас следует готовиться к зиме с серьезными перебоями в электроснабжении. Необходимо децентрализовать и укрепить системы жизнеобеспечения – водоснабжение, канализацию, электроэнергию и отопление.

В настоящее время Киев планирует бороться с баллистическими ударами, уничтожая пусковые установки на территории России. Для этого он пытается убедить США активировать Starlink над территорией России, чтобы украинские дроны могли обнаруживать российские ракетные установки.

Впрочем, отмечает автор, опыт США в Иране показал, что проведение таких операций на большой территории является чрезвычайно сложной задачей.

Другое направление борьбы с разрушительными атаками врага – это удары по производству российских баллистических ракет. Однако такие предприятия хорошо защищены. Чтобы Украина могла эффективно атаковать их, партнеры должны увеличить финансирование и промышленные возможности украинского производства крылатых ракет.

Джек Вотлинг считает, что страны НАТО провалили планирование обороны. Необходимые объемы производства были понятны еще до 2022 года, но инвестиций в расширение производства Patriot или развитие альтернативных систем, таких как франко-итальянская SAMP/T, так и не было сделано.