Об этом пишет Financial Times.

Что известно о критической нехватке ракет для Patriot?

Украинские подразделения противовоздушной обороны оказались в сложной ситуации из-за дефицита ракет-перехватчиков для американских систем Patriot. Именно эти комплексы являются одним из ключевых средств, способных противостоять российским баллистическим ракетам.

Во время последних массированных атак России по Киеву украинские пусковые установки Patriot в некоторых случаях оставались без необходимого боекомплекта. Проблема стала особенно заметной во время ударов 5 и 8 августа.