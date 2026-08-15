Об этом пишет Financial Times.
Что известно о критической нехватке ракет для Patriot?
Украинские подразделения противовоздушной обороны оказались в сложной ситуации из-за дефицита ракет-перехватчиков для американских систем Patriot. Именно эти комплексы являются одним из ключевых средств, способных противостоять российским баллистическим ракетам.
Во время последних массированных атак России по Киеву украинские пусковые установки Patriot в некоторых случаях оставались без необходимого боекомплекта. Проблема стала особенно заметной во время ударов 5 и 8 августа.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google