Кто вместо Мадуро: Верховный суд Венесуэлы назвал нового руководителя страны
- Вице-президент Делси Родригес временно будет на посту главы Венесуэлы.
- Она осудила действия США и призвала освободить Мадуро, в то же время сама политик может находиться в России.
Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы приняла решение, согласно которому вице-президент Делси Родригес будет временно исполнять обязанности президента на период отсутствия Николаса Мадуро. Это произошло после того, как 3 января 2026 года американские силы провели военную операцию и вывезли Мадуро и его жену из страны.
Родригес будет обеспечивать административную непрерывность, защиту нации и суверенитета Венесуэлы. Суд также планирует рассмотреть правовую основу для функционирования государства в условиях вынужденного отсутствия главы государства. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на решение суда Венесуэлы, передает 24 Канал.
Что известно о Делси Родригес?
Делси Родригес резко осудила действия США, назвав их актом агрессии "по надуманным поводам". Она подчеркнула, что Венесуэла "никогда не станет колонией ни одного государства" и отметила, что Николас Мадуро остается единственным легитимным президентом. Родригес призвала Вашингтон немедленно освободить Мадуро и его жену.
Относительно места пребывания Родригес существуют противоречивые данные. Так агентство Reuters со ссылкой на несколько источников сообщало, что она в России. Тогда как другие источники, в частности NYT, утверждали, что вице-президент осталась в Венесуэле.
Российская сторона в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова опровергла информацию о ее пребывании в Москве, отметив, что провел телефонный разговор с Родригес и заверил в солидарности с Венесуэлой на фоне "вооруженной агрессии".
В то же время СМИ пишут, что брат вице-президента Венесуэлы Делси Родригес Хорхе Родригес, который возглавляет Национальную ассамблею страны, остается в Каракасе.
Интересно! Президент Франции Эммануэль Макрон ранее высказывал мнение, что после ареста Николаса Мадуро руководство Венесуэлой может перейти к оппозиционному лидеру Эдмундо Гонсалесу.
Как Трамп прокомментировал операцию в Венесуэле?
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Делси Родригес для перехода к демократически избранному правительству, хотя венесуэльское руководство не проявило готовности к такому диалогу.
Глава Белого дома также сообщил, что США временно возьмут на себя управление Венесуэлой для обеспечения стабильного перехода власти.
Он также назвал страну, которую может постигнуть подобный сценарий, ведь ею управляют картели.