Демилитаризованная зона, выборы, гарантии безопасности: что предлагают Украине и возможно ли это принять

В Берлине накануне состоялись переговоры, посвященные поиску путей завершения войны России против Украины. Во встрече приняли участие представители Украины, Германии, США и других международных партнеров, а ключевыми темами стали возможные форматы прекращения боевых действий, гарантии безопасности для Украины и дальнейшая роль Европы в переговорном процессе.

Эксклюзивно для 24 Канала политические эксперты разобрали, есть ли перспективы в мирных договоренностях между Россией и Украиной, насколько приемлемы главные пункты "мирного плана" и какой формат перемирия будет выгодным для Украины.

Кстати Решающий этап переговоров в Берлине: BILD узнало, когда новый дедлайн для мира

Что для Украины означают переговоры в Берлине?

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что от переговоров в Берлине не стоит ожидать конкретных результатов.

По его мнению, этот переговорный процесс скорее выглядит как отвлечение внимания от других важных глобальных событий и процессов, которые могут параллельно разворачиваться в мире.

Он отмечает, что Россия не намерена останавливать войну, тогда как Украина не соглашается на те предложения, которые сейчас озвучиваются Москвой. Это превращает переговоры в своеобразную игру формулировок, которая не приближает к реальному миру.

Отдельно стоит отметить международный контекст. Возможные изменения в Венесуэле, в частности ослабление режима Мадуро, могут привести к росту предложения нефти на мировом рынке. Это будет означать падение цен на нефть, что крайне невыгодно для России, экономика которой в значительной степени зависит от энергоресурсов.

Обратите внимание, режим Мадуро влияет на цены на российскую нефть, поскольку из-за санкций Венесуэла, которая имеет одни из крупнейших в мире запасов нефти, не может полноценно экспортировать ее на мировой рынок. Пока Мадуро у власти и санкции сохраняются, предложение нефти в мире ограничено, что поддерживает более высокие цены, выгодные России. В случае падения режима или договоренностей Венесуэлы с США на рынок может выйти значительный объем дополнительной нефти, что приведет к снижению мировых цен и сокращению нефтяных доходов РФ.

Ус выражает сомнение, что в ближайшее время будет принято финальное решение о передаче замороженных активов РФ. В то же время он подчеркивает, что ключевым уже является то, что активы заморожены бессрочно, и исчез риск их регулярного разблокирования из-за позиции отдельных стран ЕС, в частности Венгрии или Словакии. Скорее всего, по его словам, Евросоюз ограничится промежуточными решениями и дальнейшими обсуждениями.

Относительно перспектив вступления Украины в ЕС, Ус скептически оценивает возможность быстрого членства в определенные сроки. В то же время он считает, что заявления США о желательности вступления Украины в Евросоюз следует активно использовать как инструмент политического давления на Виктора Орбана.

Это ставит венгерского премьера в неудобное положение, заставляя объяснять, поддерживает ли он позицию Дональда Трампа, которого называет своим союзником, или выступает против нее.

Какова перспектива мирных переговоров для Украины: смотрите видео

Возможна ли демилитаризованная зона на Донбассе?

Политический обозреватель Юлия Забелина считает, что информация о якобы согласии Украины на демилитаризованную зону на Донбассе возникла из-за различных трактовок переговорных идей.

По ее словам, американская сторона формулирует эту концепцию не как демилитаризацию, а как своеобразную зону свободной экономической торговли, варианты которой уже несколько недель обсуждаются с украинскими властями.

В то же время позиция Киева остается неизменной: Украина не отказывается от Донбасса и не соглашается на передачу контроля России.

Российская сторона называет эти предложения демилитаризованной зоной и допускает контроль со стороны Росгвардии или российской полиции, однако Украина настаивает, что эту территорию не должны контролировать ни российские, ни украинские войска.

Вопрос о возможном формате контроля остается открытым – среди идей обсуждаются международные механизмы, в частности участие фонда восстановления, предусмотренного минеральным соглашением с США, или привлечение международных компаний. При этом никаких финальных решений ни по Донбассу, ни по другим чувствительным вопросам, в частности ЗАЭС, пока не принято.

Относительно референдума, Забелина считает эту идею логичной и политически оправданной, ведь вопрос вывода украинских войск или выхода из Донбасса не может решаться единолично президентом. Референдум позволяет продемонстрировать американской стороне, что такие решения не поддерживаются украинским обществом, и одновременно лишает возможности обвинить Зеленского в нежелании договариваться.

Что предлагает Украине "мирный план" Трампа: смотреть видео

Израильский журналист Цви Зильбер отмечает, что Украина не может принимать решение об отказе от территорий административным или кулуарным путем.

Самое реальное, это, конечно, остановились там, где стоим. Абсолютно логично. Да, продолжается война, есть какая-то линия фронта, мы хотим прекратить, чтобы гибли люди. Никто не признает de jure (де-юре, – 24 Канал) эту территорию, но останавливаются там по линии фронта и дальше говорят о прекращении войны и гарантиях безопасности.

Любые разговоры о передаче территорий, по его словам, неизбежно упираются в необходимость референдума, а такие решения не принадлежат полномочиям президента, они принадлежат украинскому народу.

Зато требования Кремля по "особому статусу", языка или религии является скорее инструментом унижения Украины и демонстрации ее якобы ограниченного суверенитета, и эти требования не имеют шансов пройти через украинские законодательные институты.

Зильбер также предостерегает от иллюзий относительно "серых зон" или демилитаризованных территорий. По его мнению, такие зоны неизбежно будут заполнены пророссийскими формированиями и в конце концов использованы как плацдарм для нового вторжения.

Он напоминает, что Россия системно использует провокации и фальшивые поводы для нарушения перемирий, а в случае прекращения огня именно Москва будет заинтересована в его срыве, тогда как Украина и Европа – в сохранении мира любой ценой.

Почему заговорили о выборах в Украине?

Юлия Забелина считает, что публичные заявления Владимира Зеленского о возможном референдуме или выборов в контексте так называемой демилитаризованной зоны являются удачным и продуманным коммуникационным шагом.

Смотрите также Рада в ближайшее время должна наработать варианты проведения выборов, – Зеленский

Президент Украины не может просто отказаться от подобных предложений напрямую, особенно учитывая сложные и чувствительные отношения с американской администрацией и лично с Дональдом Трампом.

То есть мы должны быть креативны, мы должны искать варианты, мы должны коммуникационно отвечать так, чтобы это не повлекло какую-то новую следующую ссору с Трампом.

Идея выборов во время военного положения обсуждалась в Офисе Президента еще до громких заявлений со стороны США, однако ее реализация возможна только при условии изменений в законодательстве и создания условий безопасности, в частности временного перемирия.

Украинская сторона фактически сигнализирует: выборы возможны, но только если США смогут договориться с Россией о прекращении боевых действий хотя бы на ограниченный период.

Какие гарантии безопасности предлагают Украине?

Забелина считает, что реальные гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются с американской стороной, не предусматривают ни немедленного членства в НАТО, ни присутствия иностранных войск непосредственно на украинской территории.

По ее словам, речь идет о модели, подобной пятой статье НАТО, но без формального вступления Украины в альянс – идею, которую ранее озвучивала премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Это аналог пятой статьи НАТО, но без членства в НАТО. Кстати, членство в НАТО, кроме территорий Донбасса и ЗАЭС, это тоже является предметом разговора, потому что, конечно, украинская власть хочет иметь гарантии того, что мы можем вступать в НАТО хотя бы в будущем.

В то же время сопротивление вступлению Украины в НАТО существует не только в США, но и в ряде европейских стран, и дело здесь не только в позиции Венгрии.

Справка. Венгрия занимает позицию скептическую и преимущественно негативную по вступлению Украины: правительство Виктора Орбана не поддерживает открытие или продвижение переговоров о членстве, аргументируя это войной в Украине, рисками для безопасности и экономики ЕС, а также необходимостью учитывать мнение венгерских граждан.

Наиболее вероятным вариантом гарантий безопасности она называет размещение иностранных подразделений быстрого реагирования вблизи украинских границ – в дружественных государствах, а не непосредственно на линии разграничения. Речь идет не о миротворцах или "boots on the ground", а о силах, которые в случае новой российской агрессии могли бы оперативно войти в Украину.

Где самые большие пробелы Трамповского "мирного плана": смотрите видео

Директор по коммуникациям Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский считает, что заявления Дональда Трампа о готовности помочь Украине с безопасностью после мирного соглашения остаются крайне размытыми и не содержат конкретики относительно реальных гарантий.

Главный вопрос, как это согласуется с другими договорами безопасности Украины? Собирается ли Украина вступать в НАТО ускоренными темпами, как и в Европейский союз?

Добрянский отмечает, что любые эффективные гарантии должны соответствовать логике пятой статьи НАТО, ведь предыдущие мирные соглашения, заключенные при посредничестве Трампа в других регионах мира, не смогли предотвратить возобновление вооруженных конфликтов.

Ведь есть примеры Камбоджи и Таиланда, а обострение ситуации в регионе Великих Африканских озер, в частности в Руанде и Конго, где, несмотря на международные договоренности, боевые действия продолжаются и заставляют сотни тысяч людей покидать свои дома.

Эти конфликты свидетельствуют о том, что мирные соглашения без реальных механизмов безопасности не работают, поэтому Украина не может соглашаться на уступки, не получив четких и надежных гарантий от США.