Если Украина не хочет урегулировать конфликт – мы выходим из него, – Трамп

Дональд Трамп заявил, что поддержка США Украины будет зависеть от желания Киева идти на переговоры о мире с Россией. Глава Белого дома сказал, что если Украина не хочет урегулировать конфликт, то США выходят из него.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время брифинга.

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Что сказал Трамп о помощи Украине с миром

По словам президента США, американская поддержка Украины будет зависеть от того, готова ли она к мирным переговорам.

Я должен знать, хочет ли Украина урегулировать конфликт. Если они не хотят урегулирования, мы уходим из конфликта,

– сказал Дональд Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что приостановил помощь Украине, чтобы "остановить войну". По словам Трампа, это важнее всего остального.

"Я наблюдал за тем, что происходит в Европе в течение последней недели или около того. Это может закончиться Третьей мировой войной, если мы не уладим это", – заявил он.

Также по мнению президента США, европейские страны "не знают, как закончить войну в Украине". В то же время Трамп заверил, что он точно знает, что для этого нужно.

У меня всегда были хорошие отношения с Путиным. И, знаете, он хочет закончить войну. И я думаю, что он будет более сговорчивым, чем должен быть. И это очень хорошо. Это была война, которая не должна была начаться. Я говорил об этом с Владимиром. Украина была всегда в центре его внимания, но он ни за что не хотел туда идти. Он знал, что будут последствия. Но война все-таки началась,

– говорит Дональд Трамп.

К слову, президент США заявлял, что якобы с Украиной "гораздо сложнее иметь дела", чем с Россией. Трамп также верит в якобы желание Владимира Путина "достичь мира" в Украине.