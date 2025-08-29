Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что последняя атака на Киев показала разрыв между позициями России и Украины относительно прекращения огня или мирных переговоров. Он отметил, что Кремль может выставить президента США Дональда Трампа "дураком".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг президента Франции.

Смотрите также Европейские чиновники не понимают, о чем договаривались Трамп и Путин, – Atlantic

Что сказал Макрон о необходимости проведения встречи Зеленского и Путина?

По мнению президента Франции, российский диктатор Владимир Путин может проигнорировать предложение американского лидера о встрече с Владимиром Зеленским. Если до ближайшего понедельника встречи глав государств не будет,, то Путин "обманет Трампа в дураках".

Ранее Эммануэль Макрон назвал Владимира Путина "людоедом". В Кремле из-за таких заявлений возмутились и сказали, что глава Франции не может использовать такие слова. Однако эти обвинения Макрон тоже прокомментировал.

Я никогда не бываю грубым или вульгарным. Но когда мы говорим, что у ворот Европы есть людоед, образ, который многие приняли, я считаю, что он описывает то, что очень глубоко чувствуют грузины, украинцы и многие другие нации., То есть человека, который решил двигаться к авторитарному, автократическому дрейфу и возглавить ревизионистский империализм международных границ _COPY2

– отметил французский лидер.

Макрон также напомнил, что Дональд Трамп приказал Владимиру Путину до 1 сентября принять решение о встрече с Владимиром Зеленским. По его словам, если же президент России откажется или не даст ответа до понедельника, то он просто снова обманул президента Трампа. А это в свою очередь "ни для кого не хорошо".

Эммануэль Макрон также добавил, что Франция и Германия готовы давить на Россию санкциями, чтобы Владимир Путин все же сел за стол переговоров. В частности, страны готовы нанести удар по способности России продавать свою нефть.

Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы мы сами вводили дополнительные санкции – и мы готовы это сделать с США, чтобы заставить Россию вернуться за стол переговоров,

– сказал Макрон.

Возможны ли переговоры Путина и Зеленского в ближайшее время?