Свое мнение по этому поводу он высказал после встречи министров иностранных дел стран ЕС во вторник, 15 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP.

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Что заявили в Польше об оружии Украине?

Польский министр рассказал, что поднял вопрос о предложении президента США Дональда Трампа о продаже американского оружия Украине во время обсуждений со своими европейскими коллегами в рамках мероприятия.

Я спросил коллег-министров о том, кто должен заплатить за это оборудование. Или европейские налогоплательщики, или, по моему мнению, лучше, чтобы за это заплатил агрессор с замороженных средств,

– сказал Радослав Сикорский.

Напомним, днях президент Дональд Трамп рассказал, что США и НАТО удалось достичь нового соглашения. Американская сторона будет посылать Украине оружие, которое будет производить, а Альянс будет за него платить.

К слову, также Трамп обсуждал возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Это именно те ракеты, которые США применили против Ирана в прошлом месяце.