Свою думку з цього приводу він висловив після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у вівторок, 15 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PAP.

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Що заявили у Польщі про зброю Україні?

Польський міністр розповів, що порушив питання стосовно пропозиції президента США Дональда Трампа про продаж американської зброї Україні під час обговорень зі своїми європейськими колегами у рамках заходу.

Я запитав колег-міністрів про те, хто має заплатити за це обладнання. Чи європейські платники податків, чи, на мою думку, краще, щоб за це заплатив агресор із заморожених коштів,

– сказав Радослав Сікорський.

Нагадаємо, днями президент Дональд Трамп розповів, що США і НАТО вдалося досягнути нової угоди. Американська сторона надсилатиме Україні зброю, яку виготовлятиме, а Альянс буде за неї платити.

До слова, також Трамп обговорював можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk, здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга. Це саме ті ракети, які США застосували проти Ірану минулого місяця.