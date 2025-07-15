Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський в етері 24 Каналу зазначив, що Трамп анонсував "важливу заяву", однак, на його думку, вона не була потужною, бо він дав Росії додатковий час (50 днів) перш ніж проти неї запровадить жорсткі тарифи, якщо вона не погодиться на мирну угоду.

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Який формат надання допомоги обрали США?

Трамп заявив, що Україна отримає 17 Patriot. Оплатити це озброєння має Європа, яка стоїть на порозі торгової війни з США. Добрянський припустив, що сьогодні навіть самі Сполучені Штати до кінця не знають, як функціонуватиме цей формат надання допомоги.

Він звернув увагу на те, що президент США сказав, що є країна, яка має достатньо Patriot і якими не користується, тож могла б надіслати їх в Україну. Це було б втілити простіше, це не було б продажем з США, бо ця країна вже їх має та мала б вирішити як передати їх нашій державі.

Експерти в Пентагоні створили систему як найшвидше передати зброю в Україну, надсилати те, що США мають на складах, а потім поповнювати ці склади. Зараз система така, що не НАТО і не ЄС купуватиме зброю в США, а окремі країни, їхні уряди,

– пояснив Добрянський.

Коли США отримають гроші від певної країни за свою зброю, то саме їй надсилатимуть її й тоді ця держава, зі слів Добрянського, повинна мати певну угоду не лише з Україною, а з іншими країнами, через які ця зброя доставлятиметься ЗСУ.

За такою схемою хочуть діяти Сполучені Штати, аби отримати у свій бюджет гроші, які сьогодні, за переконанням речника Українського конгресу Америки, Європа має. Зараз треба вирішити, які саме країни будуть головними в цьому процесі та купуватимуть американську зброю для України.

Нагадаємо, що західні ЗМІ пишуть, що Німеччина погодилась передати наявні в неї американські батареї ППО Patriot в Україну, а для себе закупить в США нові. Аби обговорити можливість цього міністр оборони Німеччини Пісторіус 14 липня відвідав Вашингтон.