Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также Россия терроризирует Польшу и страны Балтии с помощью стратегической системы РЭБ, – СМИ

Европа должна сыграть ключевую роль в войне

Обозреватель Гэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что пока мир сосредоточил внимание на Иране и восхищается военной мощью США, Россия расширила свои атаки в направлении Сум и Харькова, а также осуществляет массовые ракетные удары.

Ранее существовала обманчивая надежда, что после того, как Дональд Трамп добился прекращения огня между Израилем и Ираном и предложенного перемирия между Израилем и ХАМАСом, он снова обратит свою непредсказуемую дипломатическую активность на Украину.

К сожалению, все указывает на обратное: США объявили о прекращении поставок оружия Украине. С более 66 миллиардами долларов в виде уже предоставленной военной помощи, Америка была бесспорным лидером среди союзников Украины, однако ситуация изменилась.

Какими бы ни были оправдания Белого дома, мало кто действительно верит, что самая мощная военная машина в истории человечества на самом деле испытывает недостаток боеприпасов. Это скорее явный признак того, что президент Трамп по меньшей мере заинтересован лишь в том, чтобы успокоить движение "Америка превыше всего", которое привело его к власти во второй раз,

– говорится в материале.

Аналитик добавил, что, возможно, противники Трампа правы, и Кремль действительно имеет определенное влияние или рычаги давления на Белый дом.

Безусловно, Трамп ругал Путина, как вы ругаете непослушного, но любимого ребенка, а его близкие советники казались ближе и более дружественными к российскому тирану, чем украинскому президенту, который пытается спасти собственную нацию,

– подчеркнул Гэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, сейчас более чем когда-либо очевидно: именно Европа должна обеспечить Украине справедливое мирное соглашение с Россией. К тому же совокупная военная мощь европейских стран значительно превосходит российскую.

Европа имеет финансовую и промышленную силу, чтобы легко переиграть Кремль и дать понять, что они никогда не смогут захватить Украину,

– отметил Бреттон-Гордон.

К слову, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что проведет телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Также политик отметил, что пока он не видит стремления Путина остановить войну.