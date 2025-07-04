Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Європа має відіграти ключову роль у війні

Оглядач Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що поки світ зосередив увагу на Ірані й захоплюється військовою могутністю США, Росія розширила свої атаки в напрямку Сум та Харкова, а також здійснює масові ракетні удари.

Раніше існувала оманлива надія, що після того, як Дональд Трамп домігся припинення вогню між Ізраїлем та Іраном і запропонованого перемир'я між Ізраїлем та ХАМАСом, він знову зверне свою непередбачувану дипломатичну активність на Україну.

На жаль, усе вказує на протилежне: США оголосили про припинення постачання зброї Україні. З понад 66 мільярдами доларів у вигляді вже наданої військової допомоги, Америка була безперечним лідером серед союзників України, однак ситуація змінилася.

Якими б не були виправдання Білого дому, мало хто справді вірить, що найпотужніша військова машина в історії людства насправді відчуває нестачу боєприпасів. Це радше явна ознака того, що президент Трамп щонайменше зацікавлений лише в тому, щоб заспокоїти рух "Америка понад усе", який привів його до влади вдруге,

– йдеться в матеріалі.

Аналітик додав, що, можливо, противники Трампа мають рацію, і Кремль справді має певний вплив або важелі тиску на Білий дім.

Безумовно, Трамп лаяв Путіна, як ви лаєте неслухняну, але улюблену дитину, а його близькі радники здавалися ближчими та більш дружніми до російського тирана, ніж українського президента, який намагається врятувати власну націю,

– підкреслив Геміш де Бреттон-Гордон.

За його словами, зараз більш ніж будь-коли очевидно: саме Європа повинна забезпечити Україні справедливу мирну угоду з Росією. До того ж сукупна військова міць європейських країн значно переважає російську.

Європа має фінансову та промислову силу, щоб легко переграти Кремль і дати зрозуміти, що вони ніколи не зможуть загарбати Україну,

– зазначив Бреттон-Гордон.

До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що проведе телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Також політик зазначив, що наразі він не бачить прагнення Путіна зупинити війну.