Скорее всего, состоится реформа таких организаций как ЕС и НАТО. Такое мнение 24 Каналу высказал бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, добавив, что становится очевидно, как слабо действует Евросоюз.

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Какие 3 концепции можно реализовать

"Что касается Североатлантического альянса, то много сомнений возникает, сможет ли он существовать без участия США. Европа должна создать структуры, которые будут отражать новые реалии. Если посмотрим на расклад сил в Европе, то официально обсуждают 3 концепции", – сказал Петр Кульпа.

Первая – англо-французская, для которой главным является наличие ядерного оружия. Она предусматривает подчинение континента, благодаря гарантиям ядерной безопасности.

Вторая – немецкая концепция европейской армии. Ее суть в том, чтобы страны заняли средства и сделали заказ у немецкой промышленности, которая будет создавать оружие.

Третья – концепция союза в рамках Приморья: Украина, страны Балтии, Скандинавия, Турция. Если армии этих стран правильно скоординируют свои действия, то это сделает российскую агрессию невозможной.

Территория между Балтийским и Черным морем станет зоной не конфликтов, а сотрудничества. Отдельные страны, не вмешиваясь в дела друг друга, создадут собственную систему безопасности. Это первый "голос".

Второй "голос" – это голос старой Европы: Берлина, Парижа и Лондона. Они могут определять стратегические направления безопасности. Восточная Европа не может доверять Западной, потому что в разные времена истории она "продавала" интересы Восточной Европы – Азии, то есть России,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Но с другой стороны, эти страны заинтересованы в том, чтобы восточные фланги НАТО не испытывали притеснений. В этом контексте Киев является одним из трех важнейших центров безопасности на континенте вместе с Парижем и Лондоном.