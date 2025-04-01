Скоріш за все, відбудеться реформа таких організацій як ЄС і НАТО. Таку думку 24 Каналу висловив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа, додавши, що стає очевидно, як слабо діє Євросоюз.

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Які 3 концепції можна реалізувати

"Щодо Північноатлантичного альянсу, то багато сумнівів виникає, чи зможе він існувати без участі США. Європа має створити структури, які відображатимуться нові реалії. Якщо подивимось на розклад сил у Європі, то офіційно обговорюють 3 концепції", – сказав Пьотр Кульпа.

Перша – англо-французька, для якої головним є наявність ядерної зброї. Вона передбачає підпорядкування континенту, завдяки гарантіям ядерної безпеки.

Друга – німецька концепція європейської армії. Її суть в тому, щоб країни позичили кошти й зробили замовлення у німецької промисловості, яка створюватиме зброю.

Третя – концепція союзу у межах Примор'я: Україна, країни Балтії, Скандинавія, Туреччина. Якщо армії цих країн правильно скоординують свої дії, то це зробить російську агресію неможливою.

Територія між Балтійським і Чорним морем стане зоною не конфліктів, а співпраці. Окремі країни, не втручаючись у справи один одних, створять власну систему безпеки. Це перший "голос".

Другий "голос" – це голос старої Європи: Берліна, Парижа та Лондона. Вони можуть визначати стратегічні напрямки безпеки. Східна Європа не може довіряти Західній, бо в різні часи історії вона "продавала" інтереси Східної Європи – Азії, тобто Росії,

– підкреслив Пьотр Кульпа.

Але з іншого боку, ці країни зацікавлені в тому, щоб східні фланги НАТО не зазнавали утисків. У цьому контексті Київ є одним з трьох найважливіших центрів безпеки на континенті разом з Парижем і Лондоном.