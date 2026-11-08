Страны Северной Европы создадут морской альянс для защиты от России / Unsplash
Десять стран Северной Европы во главе с Великобританией создадут военно-морской альянс для сдерживания России. Военные объединяют силы в связи с беспрецедентной угрозой со стороны Москвы и активностью ее подводных лодок.
Новое объединение будет действовать в рамках Объединенных экспедиционных сил (JEF), о чем сообщил начальник британского Генштаба Ричард Найтон изданию Financial Times. Официальное соглашение стороны подпишут на борту авианосца Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Prince of Wales. Главной целью альянса станет противодействие российским подводным лодкам в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море.
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Угроза судоходству и гибридные атаки
Партнеры планируют защитить морские маршруты, чтобы вражеские подводные лодки не могли нацеливаться на судоходство или угрожать ему.
Помимо Великобритании, в состав JEF входят Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия, Дания, Латвия, Литва и Эстония.
Страны объединения намерены перейти от консультаций и обмена данными к непосредственному практическому взаимодействию военно-морских, воздушных и сухопутных подразделений. По словам британского генерала, Лондону нужно догонять союзников, ведь государства, расположенные вблизи границ агрессора, гораздо острее ощущают риски и последствия войны в Украине.
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Он отметил, что готовность Москвы к эскалации заметно возросла, а понятие "гибридная деятельность" больше не отражает серьезности угрозы. Речь идет о целенаправленных убийствах, диверсиях и кибератаках, реальные доказательства которых уже имеются у стран Европы.
К слову, в Финляндии заключили в тюрьму российского капитана судна "Фитбург" за повреждение подводных кабелей.
Между тем немецкий стартап Stark разрабатывает беспилотный корабльдля слежения за теневым флотом России.
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