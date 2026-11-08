Країни Північної Європи створять морський альянс для захисту від Росії

Нове об'єднання діятиме в межах Об'єднаних експедиційних сил (JEF), про що виданню Financial Times розповів начальник британського Генштабу Річард Найтон. Офіційну угоду сторони підпишуть на борту авіаносця Королівського військово-морського флоту Великої Британії HMS Prince of Wales. Головною метою союзу стане протидія російським підводним човнам у Північній Атлантиці, Арктиці та Балтійському морі.

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Загроза судноплавству та гібридні атаки

Партнери планують захистити морські маршрути, щоб ворожі субмарини не могли націлюватися на судноплавство чи загрожувати йому.

Окрім Великої Британії, до складу JEF входять Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Ісландія, Данія, Латвія, Литва та Естонія.

Країни об'єднання мають намір перейти від консультацій та обміну даними до безпосередньої практичної взаємодії військово-морських, повітряних і сухопутних підрозділів. За словами британського генерала, Лондону потрібно наздоганяти союзників, адже держави поблизу кордонів агресора значно гостріше відчувають ризики та наслідки війни в Україні.

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Це найнебезпечніший період на моїй пам'яті– підкреслив Річард Найтон.

Він зауважив, що готовність Москви до ескалації помітно зросла, а поняття "гібридна діяльність" більше не передає серйозності загрози. Йдеться про цілеспрямовані вбивства, диверсії та кібератаки, реальні докази яких уже мають країни Європи.

До слова, у Фінляндії ув'язнили російського капітана судна Fitburg за пошкодження підводних кабелів.

Тим часом німецький стартап Stark розробляє безпілотний корабель для стеження за тіньовим флотом Росії.