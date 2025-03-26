Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ABC News и NBC News. Федеральный суд в Вашингтоне временно заблокировал решение администрации Дональда Трампа об отмене финансирования "Радио Свобода" и сокращении деятельности Агентства глобальных медиа США (USAGM), которое занимается финансированием ряда американских медиа, в частности "Голоса Америки", "Радио Свобода" и "Радио Свободная Азия".

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Федеральный суд остановил сокращение средств для "Радио Свобода"

Судья Ройс Ламберт выдал временный ограничительный приказ 25 марта, объяснив, что решение о прекращении финансирования "Радио Свобода" не было подтверждено фактами или аргументацией и вероятно нарушило федеральный закон.

Ламберт заявил, что руководство USAGM не может единолично принять решение о закрытии "Радио Свобода", даже если такое распоряжение предоставляет президент.

Он подчеркнул, что согласно политике США, страна должна поддерживать свободу выражения мнений и обеспечивать открытый обмен информацией, что способствует международному миру и стабильности.

Это решение стало следствием указа Дональда Трампа, подписанного 14 марта, по сокращению Агентства глобальных медиа США, которое финансирует ряд важных медиа, в частности те, транслирующие на авторитарные страны.

Трамп решил сократить деятельность этой организации, охватывающей аудиторию более 427 миллионов человек по всему миру, в том числе на Кубе, где работает "Радио и телевидение Марти". Решение президента уже вызвало волну критики из-за влияния на объективное освещение событий в странах с ограниченной свободой слова.

Этот шаг является частью более широких попыток администрации Трампа провести сокращение в агентствах, которые занимаются международными медиа, в частности после отмены 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID), что касалось более 5200 контрактов.