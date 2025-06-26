Удар по Ирану 22 июня: Пентагон опубликовал фото ядерного объекта в Фордо

22 июня 2025 года США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. Появились изображения последствий атаки на Фордо.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Детали атаки на объект в Фордо

В четверг, 26 июня, США обнародовали аннотированные изображения, которые демонстрируют атаку иранский ядерный объект в Фордо.

На них видно две вентиляционные шахты комплекса, которые стали целью удара, а также этапы их развития с 2008 до 2025 года.

Также представлена более широкая схема объекта и внутренний вид конструкции шахт, на которые сбросили 6 противобункерных бомб GBU-57.

Кадры атаки на объект Фордо 22 июня / фото Пентагона

Заметим, что издание CNN и The New York Times считают, что удары США по иранским объектам не привели к полному уничтожению ядерной программы Тегерана. В ответ министр обороны Пит Гегсет обвинил СМИ в "предвзятости". "Уничтожен, побежден, стерт – выберите слово", – охарактеризовал Иран глава Пентагона.

В то же время европейские разведки также уверены, что удары США не уничтожили ядерную программу Ирана. Вероятно, перед атакой ядерные запасы рассредоточили из Фордо. Правительства Евросоюза все еще находятся в ожидании полного отчета.