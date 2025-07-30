Министр обороны Пит Гегсет частно обсуждал идею баллотироваться на политическую должность в следующем году в штате Теннесси. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Почему Гегсет может быть вынужден покинуть пост?

По действующим нормам Министерства обороны США, чиновники не имеют права участвовать в избирательных кампаниях, поэтому, если Гегсет примет окончательное решение баллотироваться, ему придется уйти в отставку.

По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, сейчас министр полностью сосредоточен на выполнении своих обязанностей в администрации президента Дональда Трампа. В то же время источники NBC News сообщают, что разговор с Гегсетом о возможной предвыборной кампании был серьезным, а не обменом идей, и касался не только технических аспектов баллотирования, но и политической стратегии.

В конце концов, по словам двух источников, после разговоров с Гегсетом осталось непонятным, решится ли он на этот шаг. Но он об этом думал. Другой же источник говорит, что Гегсет "очень, очень четко" ответил, что баллотироваться не будет и даже об этом не думает.

Ожидается, что выборы губернатора Теннесси состоятся в следующем году. Гегсет проживает в этом штате, однако пока не до конца ясно, соответствует ли он всем формальным требованиям для участия в гонке.

Напомним, Дональд Трамп еще в ноябре прошлого года публично поддержал кандидатуру Пита Гегсета на должность министра обороны.

Как отмечает телеканал, если Гегсет решит воплотить эти планы в жизнь, это приведет к серьезной перестановке руководства американского оборонного ведомства.