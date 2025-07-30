Міністр оборони Піт Гегсет приватно обговорював ідею балотуватися на політичну посаду в наступному році в штаті Теннессі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Чому Гегсет може бути змушений покинути посаду?

За чинними нормами Міністерства оборони США, чиновники не мають права брати участь у виборчих кампаніях, тому, якщо Гегсет ухвалить остаточне рішення балотуватися, йому доведеться піти у відставку.

За словами речника Пентагону Шона Парнелла, наразі міністр повністю зосереджений на виконанні своїх обов’язків в адміністрації президента Дональда Трампа. Водночас джерела NBC News повідомляють, що розмова з Гегсетом про можливу передвиборчу кампанію була серйозною, а не обміном ідей, і стосувалася не лише технічних аспектів балотування, а й політичної стратегії.

Зрештою, за словами двох джерел, після розмов з Гегсетом залишилося незрозумілим, чи зважиться він на цей крок. Але він про це думав. Інше ж джерело каже, що Гегсет "дуже, дуже чітко" відповів, що балотуватися не буде і навіть про це не думає.

Очікується, що вибори губернатора Теннессі відбудуться наступного року. Гегсет проживає в цьому штаті, однак наразі не до кінця ясно, чи відповідає він усім формальним вимогам для участі у перегонах.

Нагадаємо, Дональд Трамп ще в листопаді минулого року публічно підтримав кандидатуру Піта Гегсета на посаду міністра оборони.

Як зазначає телеканал, якщо Гегсет вирішить втілити ці плани в життя, це призведе до серйозної перестановки керівництва американського оборонного відомства.