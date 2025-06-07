Германия отводит 3 года на закупку оружия перед возможным нападением России на НАТО

Германия продолжает вооружаться перед возможной агрессией со стороны России. Ключевые закупки планируют завершить до 2028 года.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP, передает 24 Канал. Издание цитирует руководительницу федерального ведомства по военным закупкам Аннет Леннигк-Эмден.

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Что известно о вооружении Германии

Новое правительство канцлера Фридриха Мерца способствует модернизации армии, выделяя сотни миллиардов евро на оборону. По словам Леннигк-Эмден, приоритет предоставлен тяжелой технике, такой как зенитные танки Skyranger.

Все необходимое для полной готовности к защите страны должно быть приобретено до 2028 года,

– заявила она.

Напомним, генинспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер предупредил, что Россия может "начать широкомасштабное нападение на территорию НАТО" уже в 2029 году.

Государство-агрессор якобы накапливает боеприпасы и танки для наступления на балтийские страны. Броер отметил необходимость подготовки Альянса к возможной атаке, указав на важность объединения его членов.